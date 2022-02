BVZ-Sportlerwahl: Was auf der Zielgeraden noch alles möglich ist

Letzte Kräfte mobilisieren! Diese Ansage ist der Klassiker schlechthin, wenn es kurz vor dem Ende einer Wahl noch einmal darum geht, die Anstrengungen beim Abstimmen ein finales Mal nach oben zu schrauben. Im Fall der BVZ-Sportlerwahl ist das an der Spitze zwar auch nicht anders. Da gilt es für alle, die bereits fleißig mitgemacht haben, gerade jetzt noch in der letzten Woche bis zum Einsendeschluss dranzubleiben.

Allerdings darf das BVZ-Sportlerwahl-Motto aber auch in der finalen Woche lauten: ERSTE Kräfte mobilisieren. Wer bei der Sympathiewahl noch nicht handschriftlich oder online abgestimmt hat, kann das jetzt noch beginnen – und es wird sich in jedem Fall lohnen.

Selbst wenn es dann nicht zu einem Sieg in einer der vier Kategorien (Sportler, Sportlerin, Gute Seele, Nachwuchsteam) reichen sollte, steht all jenen, für die abgestimmt wurde, die große mediale BVZ-Plattform im Zuge der großen Ergebnis-Berichterstattung zur Verfügung. Einmal mehr werden alle Gewählten veröffentlicht, ganz gleich, wie viele Stimmen sie erhalten haben. So gesehen zahlt es sich auch jetzt noch aus, seine Lieblinge zu unterstützen und abzustimmen.

Handschriftlich ist das bis einschließlich kommenden Donnerstag, den 24. Februar, möglich – bei Paketen zählt das Datum des Poststempels. Am Online-Weg sind die verschiedenen Kanäle ebenfalls noch bis 24. Februar offen. Danach wird ausgewertet beziehungsweise ausgezählt.