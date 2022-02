Sportlerwahl-Vorhang fällt: Donnerstag ist Schlusstag!

Noch bis einschließlich heute, Donnerstag, können Sie für Ihre Lieblinge in den Kategorien Sportler, Sportlerin, Gute Seele und Nachwuchsteam abstimmen – das ist entweder handschriftlich per Stimmzettel oder per Online-Voting möglich. Noch den ganzen Tag können Sie auf www.bvz.at mitmachen. All jene, die noch handschriftlich aktiv waren, müssen die Stimmzettel mit heutigem Tag abgeben beziehungsweise in Richtung BVZ abschicken – das Datum des Poststempels zählt. Um Mitternacht fällt schließlich der Sportlerwahl-Vorhang – danach geht es mit der Auszählung los. Und das kann freilich dauern, schließlich müssen dann erst noch die letzten Pakete mit der Post eintreffen.

Dementsprechend dürfen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, noch um Geduld bitte. In einer der kommenden Ausgaben werden die Sieger präsentiert.