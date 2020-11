Eigentlich hätte die litauische Liga seit 31. Oktober beendet sein sollen — doch dann stoppte Corona Tabellenführer FK Suduva Marijampole und Thomas Salamon aus Stöttera. Der Legionär lag so wie fast alle seine Teamkollegen mit einer Covid-19-Infektion flach. „Wir hatten am 22. Oktober Corona-Test, da waren alle negativ. Sechs Tage später beim nächsten Test waren dann leider 19 Spieler positiv. Die ganze Saison hatten wir keine Probleme mit Corona und ein paar Tage vor dem Saisonfinale dann der Cluster“, so Salamon.

Die gesamte Mannschaft war von diesen Tag weg in Quarantäne, fast alle hatten auch Symptome. „Mich hat es leider auch erwischt, ich bin eine Woche flach gelegen. Nach zehn Tagen hat es sich dann wieder langsam eingependelt. Gliederschmerzen, Fieber und Husten waren meine Symptome“, so der 31-Jährige, für dessen Team am Montag wieder das gemeinsame Training begann.

„Wir bereiten uns jetzt bestmöglich auf das letzte Spiel, in dem es um den Titel geht, vor. Dass die Umstände und die Vorbereitung natürlich nicht so sind, wie man es sich vor einem Finalspiel wünscht, liegt auf der Hand.“ Dennoch bleibt Salamon vor dem direkten Duell mit dem Zweiten Zalgiris, der nur einen Punkt zurückliegt, optimistisch: „Man muss es so hinnehmen. Wir werden jedenfalls alles dafür tun, um den Vorsprung ins Ziel zu bringen oder auszubauen.“ Gespielt wird ohne Fans, auch Litauen befindet sich derzeit in einem Lockdown light.