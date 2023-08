Wiesberger peilt Aufwärtstrend an

Gar nicht weit weg von einem Spitzenplatz auf der LIV-Tour war Bernd Wiesberger am vergangenen Wochenende. Der Burgenländer zeigte im Greenbrier Resort von White Sulphur Springs (West Virginia) drei richtig solide Runden. Am Ende standen eine 66, 67 und eine 65 am Scoreboard. Die 198 Schläge (12 unter Par) bedeuteten am Ende zwar knapp nicht einen Top-Ten-Rang, dafür aber ein achtbares Ergebnis mit Platz 13 und 350.000 Dollar Preisgeld. Den Sieg holte sich der US-Amerikaner Bryson DeChambeau.

Zeit zum Verschnaufen gibt es keine, schon in dieser Woche schlägt Wiesberger wieder auf der jungen Tour ab, und zwar am Trump National Golf Club in Bedminster (New Jersey). Dort will der Bad Tatzmannsdorf an die starke Leistung zuletzt anschließen und den Aufwärtstrend fortsetzen.