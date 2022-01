Basketball: Liga der zwölf statt Chaos im Abstiegskampf

Am Montag (31. Jänner) müssen alle Vereine die ersten Unterlagen abgeben. Damit beginnt das Lizenzierungsverfahren der Liga. Welche Teams bekommen das Pickerl für die Superliga-Saison 2022/23? Diese Frage stellt sich nicht nur für jene zehn, die in der aktuellen Saison in der höchsten Liga spielen, sondern auch für jene Vereine, die aus der 2. Liga nach oben wollen. Seit der Vorwoche ist das Thema Lizenz um eine Facette reicher.

Wels will aufgrund der Corona-Wirren den Abstieg aussetzen. Weitere Vereine signalisierten, dass sie der Idee durchaus etwas abgewinnen können. „Diskutiert wurde darüber noch nicht“, hält Liga-Geschäftsführer Johannes Wiesmann fest: „Das hätte bisher auch keinen Sinn gemacht“, weil mit dem Abgabe-Termin für die Lizenz Ende Jänner demnächst ohnehin auf den Tisch kommt, wer aus der 2. Liga nach oben möchte.

Wenn es keinen Absteiger gibt, müsste die Liga aufstiegswilligen Zweitligisten entgegenkommen. Deswegen steht eine Liga-Aufstockung auf zwölf Teams im Raum. Ob das Lizenzverfahren gar etwas aufgeweicht werden könnte?

„Da müssen wir ähnlich wie beim Spielplan flexibel bleiben. Die ganzen Umstände rund um Corona sind ein Wahnsinn, aber ich bin kein Fan davon, das als Ausrede für alles heranzuziehen. Den Abstieg heuer auszusetzen, würde einen Teil der Spannung aus der Liga herausnehmen“, gibt Wiesmann zu bedenken. Jedenfalls ist die Front der Anti-Abstiegs-Befürworter deutlich stärker, als in der Vorsaison.

Gunners können sich Zwölfer-Liga vorstellen

Die Oberwart Gunners, der einzige rot-goldene Vertreter in der Beletage des heimischen Basketballs, sehen die Möglichkeiten einer Aufstockung nüchtern. Präsident Thomas Linzer dazu: „Im Moment haben wir noch gar keine Meinung dazu. Es ist die Frage, ob sich aus der 2. Liga überhaupt Vereine seriös bewerben. Es gab schon öfters Aufstiegsmöglichkeiten, aber keine Bewerbungen oder die Auflagen wurden nicht erfüllt. Die Liga soll sich damit auseinandersetzen, wenn die Frist Ende Jänner vorbei ist. Wenn es da dann mehrere Bewerbungen gibt, dann kann man weiterschauen.“

Im Vorhinein ausschließen will Linzer die Idee jedoch nicht: „Abstrakt spricht nichts gegen die Zwölferliga. Zuletzt ist aber keiner der Zweitligisten aufgestiegen. Eine ungerade Liga hatten wir übrigens auch schon mal, das war aber nicht gerade witzig.“

Wir möchten auf jeden Fall aufsteigen.“ Roland Knor Eisenstadt-Obmann möchte mit seinen Dragonz in Liga eins, allerdings will er sich dafür auch sportlich qualifizieren.

Wie schaut’s bei Burgenlands Zweitligisten aus? Die BBC Nord Dragonz wollen rauf, wie Obmann Roland Knor bestätigt: „Wir werden um die Lizenz ansuchen.“ Eine Aufstockung der Bundesliga würden die Drachen grundsätzlich befürworten, wenngleich der Aufstieg sportlich gelingen soll: „Es ist die Frage, ob man überhaupt berechtigt dazu ist, erstklassig zu spielen, wenn man nicht zumindest ins Finale der Play-offs kommt. Man muss es sich schon auch verdienen.“

Unschlüssig zeigt sich Mattersburg-Obmann Corey Hallett: „Ich glaube nicht, dass wir um die Lizenz ansuchen. Der Aufstieg ist auf unserem Radar, aber wir sind mitten in der Pandemie, müssen auf die langfristige Zukunft schauen.“ Die Güssing-Jennersdorf Blackbirds befassen sich mit dem Thema nur peripher. „Für uns ist der Aufstieg kein Thema. Eisenstadt oben wäre aber super für den burgenländischen Basketball, die sind organisatorisch und wirtschaftlich top aufgestellt“, sagt Coach Daniel Müllner zum Thema.