Der im Sommer gegründete Burgenländische Eishockey-Verband (BEHV) hat sich klare Ziele gesetzt: das rot-goldene Eishockey soll wieder populärer und strukturell breiter aufgestellt werden. Das Hauptaugenmerk gilt dabei dem Nachwuchs, um so einen nachhaltigen Aufbau schaffen zu können.

Präsident An-dreas Freiberger ist nach dem Lockdown wieder einmal gefordert. Tigers/Archiv

Passend dazu stellt der BEHV mit der U17, U14 und U11 drei Auswahlen, die in der steirischen Nachwuchsliga agieren werden. Die U14 etwa stieg am Nationalfeiertag ins Spielgeschehen ein und trat gegen die steirischen Nachwuchsteams Teichpiraten St. Peter, Bulls Weiz sowie gegen die Panthers Frohnleiten an. Für das Auswahlteam setzte es zwar Niederlagen, dennoch hielten die Burgenländer bei ihren Auftritten phasenweise mit den steirischen Mannschaften mit. Burgenlands Verbands-Präsident Andreas Freiberger: „In Anbetracht dessen, dass es für die meisten Kinder das allererste offizielle Eishockey-Match war, wurden die Erwartungen übertroffen. Die Vereine aus Weiz oder Frohnleiten verfügen schließlich über jahrzehntelange Erfahrung im Nachwuchs-Eishockey.“ Erweitert werden soll das Angebot mit U8- und U10-Teams, sofern es heuer coronabedingt möglich ist. Freiberger bringt es auf den Punkt: „Der neuerliche Lockdown trifft den Amateursport sehr hart. Wir wechseln, wie auch im Frühjahr, in den Online-Modus. Dabei hoffen wir, viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit regelmäßigen Videotrainings beim Verein zu halten. Natürlich geht das aber nicht dauerhaft.“