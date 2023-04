Buliga bleibt bis 2025 Siegendorfer

Werbung

„Mit Simon Buliga haben wir zweifellos eines der größten Talente und Stürmerhoffnungen im burgenländischen Fußball“, so Präsident Peter Krenmayr über seinen Offensivmann. Der ASV Siegendorf machte nun auch Nägel mit Köpfen in Sachen Vertragsverlängerung. Der 23-Jährige wird bis 2025 in Siegendorf bleiben und hat dort noch einiges vor: „Klar ist, dass wir jetzt dem Ziel Klassenerhalt alles unterordnen. Ich hoffe natürlich, dass ich mit guten Leistungen und Toren meine Teil dazu beitragen kann.“ Buliga ist aktuell, gemeinsam mit Kapitän Florian Frithum, der längstdienende Spieler im Kader der Siegendorfer. Buliga ist seit 2018, Frithum schon seit 2017 beim burgenländischen Traditionsverein.