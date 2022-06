Trimmel beim Nationalteam: „Ich lasse einfach nicht locker“

Werbung

Freitag, Montag, Freitag, Montag. Kroatien auswärts, Dänemark daheim, Frankreich daheim, Dänemark auswärts. Ralf Rangnick springt als frisch bestellter österreichischer Teamchef mit seiner Mannschaft sportlich gleich einmal ins kalte Quellwasser, wenn an den besagten Terminen 3., 6., 10. und 13. Juni die ersten Spiele der Nations League rufen.

Wer die ersten Statements des Deutschen verfolgt hat, wird die Message erkannt haben: Teamspirit, eine klare Spielstrategie und vor allem die Lust auf den Erfolg sollen möglichst zeitnah die Basis bilden, um sportlich auch proaktiv ohne zu viel Ehrfurcht auf die besten Nationen des Kontinents zuzugehen.

Da passt die Ansage von Christopher Trimmel im Vorfeld der ersten Bewerbsspiele unter dem neuen Teamchef doch perfekt ins Bild: „Ich liebe es gegen die Stärksten zu spielen. Das sind die Herausforderungen, die es ausmachen.“

Der Mannersdorfer muss sich hier in keinster Weise verstellen, um irgendjemandem mit passenden Wortspenden zu gefallen. Vielmehr sind es die vielen gewonnenen Erfahrungen bei seinem Arbeitgeber Union Berlin, die den Profi geprägt haben.

Seit 2014 ist der ehemalige Rapidler bei Union unter Vertrag, 2019 gelang mit den Hauptstädtern der erstmalige Aufstieg in die Deutsche Bundesliga. Seitdem überrascht der anfänglich als Fixabsteiger gehandelte Klub in der Dauerschleife.

Nations League hier, Europa League dort

Nach dem Erreichen eines internationalen Startplatzes mit der Conference League 2021 ist der aktuell fünfte Abschlussplatz der beendeten Saison 2021/2022 das Ticket für die nächsthöhere Europa League. Trimmel wird also in seinem neunten Jahr mit Union Berlin zum zweiten Mal in Folge europäisch unterwegs sein. Und wie. „Jede Saison haben wir gefühlt gegen Stärkere gespielt“, weiß der Kapitän der „Eisernen“, wie es sich auf dem Platz anfühlt erst zu überraschen – und in weiterer Folge zu überzeugen.

Dass das Union-Konstrukt gewachsen ist, dessen ist sich Trimmel klarerweise auch bewusst. Eins zu eins die sportliche Entwicklung auf das Nationalteam umlegen, das wäre dann doch zu einfach: „Alles braucht seine Zeit, das ist in jeder Mannschaft so. Zaubern geht nicht. Klar müssen wir erst schauen, wie alles funktioniert, aber es ist in jedem Fall eine Riesenherausforderung, speziell gegen die nun kommenden Teams der Nations League.“ Dieser gilt es sich zu stellen.

Ob und inwiefern eine erste Handschrift von Ralf Rangnick bereits sichtbar sein wird? Zeit dafür gibt es gemeinsam nur begrenzt. Seit Sonntag weilte das Team in Bad Tatzmannsdorf, ehe es nach Kroatien ging. Hier eine neue Spielidee instant umzusetzen und zu automatisieren, mutet doch sehr theoretisch an.

Andererseits ist das Potenzial an hochwertigen Spielern, die sich als Profis rasch auf neue Situationen einstellen können sollten, vorhanden. Gut möglich also, dass zumindest ansatzweise sichtbar sein wird, was sich der neue sportliche Mastermind für seine Mannschaft so alles ausgedacht hat.

Einer davon, der Rangnicks Weg als Teil des Teams aktiv mitgeht, ist mit Christopher Trimmel jedenfalls reich bestückt an Erfahrung. Anders ausgedrückt ist der einzige burgenländische Profi im Kader auch der älteste Spieler.

„Ich muss bei Union Berlin meine Leistung abrufen. Im Fußball geht es nun einmal nur darum. Das Alter ist in diesem Zusammenhang lediglich eine Zahl.“

Dessen mögliches Ablaufdatum ist trotz seiner 35 Jahre nach wie vor weitgehend unbekannt. Gut so, denn: „Es geht mir einfach körperlich sehr gut, zu mir kommen manche jungen Spieler, wenn sie muskuläre Probleme haben, und erkundigen sich.“ Trimmel muss es schließlich am besten wissen, wie es funktioniert, über viele Jahre am physischen Höchststand zu arbeiten.

Als „Best Practice“-Beispiel hat der Mittelburgenländer in den letzten Jahren klarerweise auch nebenbei an der Fitness gearbeitet, weshalb er nach wie vor ein zeitlos erfolgreicher Qualitätsspieler auf der Außenbahn ist. Das ist auch der naheliegendste Grund, warum er in Rangnicks ersten Teamkader einberufen wurde. „Ich muss bei Union Berlin meine Leistung abrufen. Im Fußball geht es nun einmal nur darum. Das Alter ist in diesem Zusammenhang lediglich eine Zahl.“

Ganz offensichtlich gelang das dem Routinier sehr gut, weshalb er nach seinen bisherigen Einberufungen auch weiterhin dem rot-weiß-roten Hauptkader angehört. Mit vergleichsweise simplen Methoden, die frei übersetzt auch als eiserne Disziplin interpretiert werden können. „Ich lasse da einfach nicht locker. Wichtig ist in meinem Fall auch die nötige Schnelligkeit zu erhalten. Ich habe in den letzten Jahren zudem vermehrt auf die Ernährung geachtet, da zieht mich meine Frau immer wieder mit.“

Gute Voraussetzungen also, um nicht nur sehr erfahren, sondern auch richtig fit in die nächste Saison zu gehen. Die nach der Nations League und Teil zwei des Sommerurlaubs schon Ende Juni mit der Bundesliga-Vorbereitung von Union Berlin Fahrt aufnimmt. Christopher Trimmel wird dafür jedenfalls bereit sein.