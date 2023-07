Beliebteste Fußballerinnen: Ab 1. August kann abgestimmt werden!

2022 fand im Weingut Hillinger in Jois die erste Gala statt, bei der sich alles um Frauen- und Mädchenfußball gedreht hatte. Ein Jahr danach, konkret am 8. September, wird auf Burg Schlaining die zweite Auflage der Fußballerinen-Gala im Burgenland steigen. Das BFV-Team rund um Frauenreferentin Yvonne Lindner, ihres Zeichens gemeinsam mit Nina Potz Leiterin des 2021 initiierten Verbands-Projekts „Real Girls Play Soccer“, hat in diesem Jahr unterschiedliche Kategorien ins Leben gerufen, denen die Gala-Plattform zugute kommen soll. „Es geht hier darum, den Frauen- und Mädchenfußball gut sowie möglichst breit abzubilden“, freut sich Lindner nicht nur auf eine schöne Gala, sondern vor allem auf viel Unterstützung der Fans, wenn es um das Abstimmen geht.

Schon jetzt ist fix, dass die Meistermannschaft des 2022/2023 durchgeführten U13-Mädchenbewerbs vor Ort geehrt wird. Die Youngsters aus Hornstein haben sich hier die Krone, wenn man so will, rein auf dem sportlichen Weg gesichert.

Drei Kategorien ab 1. August freigeschalten

Online abgestimmt werden kann dazu ab Dienstag (1. August) einschließlich bis 31. August in folgenden Kategorien:

Kategorie Spielerin des Jahres: Hier gibt es von den sechs Frauenteams im Burgenland je drei Spielerinnen/Vorschläge, die gewählt werden können:

FC Südburgenland: Lilla Sipos, Marie-Kristin Leitner, Barbara Weber

FC Südburgenland 1b: Isabella Gold, Hannah Schöberl, Rojda Antlitzhofer

SC Neusiedl/See: Viktoria Raderer, Kimberly Riepl, Damla Kirli

SC Bad Sauerbrunn: Livia Habeler, Kamilla Hegedüs, Isabella Halbauer

SV St. Margarethen: Lena Bilek, Julia Schmiedl, Maria Jäger

GST Frauenkirchen: Pia Frischmann, Nadine Dotter, Nicole Meidlinger

Abgestimmt werden kann unter folgendem Link: Spielerin des Jahres

Kategorie Nachwuchsteam des Jahres: Hier sind alle Vereine und Spielgemeinschaften nominiert, die in der abgelaufenen Saison zumindest ein Mädchenteam gemeldet haben:

GSV Girls

SPG NAWU Punitz

Rocky Girls Geschriebenstein

SG Wechselland

SPG SONNENBERG Hornstein

SPG FFZ Waldquelle Juniors

SPG Hügelland Trausdorf

ASV Draßburg

SPG Wetterkreuz

SPG Siegendorf

NLZ Lafnitztal Girls

FC HILL Jois

SPG Klingenbach

SPG Piringsdorf

SPG Juniors

FC Deutschkreutz

SV Sigleß

SPG Oberloisdorf

MSV 2020

SV Leithaprodersdorf

Abgestimmt werden kann dann unter diesem Link: Nachwuchsteam des Jahres

Kategorie U11-Talent: In dieser Altersstufe, die den organisierten Startschuss des Mädchenfußballs bildet, bei der aber noch keine Meisterschaft gespielt wird, kann ebenfalls gevotet werden.

Abgestimmt werden kann hier ab 1. August unter diesem Link: U11-Talent des Jahres