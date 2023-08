Real Girls Play Soccer: Verlängerung um drei weitere Jahre

Anfang 2024 wäre das vom BFV initiierte Projekt zur Förderung des Mädchen- und Frauenfußballs ausgelaufen. Bereits jetzt ist aber klar, dass „Real Girls Play Soccer“ auch über diesen Zeitraum hinweg bestehen bleibt, mehr noch: Die Leiterinnen Yvonne Lindner und Nina Potz wollen die bestehende Basis nutzen, um alles rund um Mädchen- und Frauenfußball künftig noch mehr auf Schiene zu bringen.

„Wir wollen die Struktur weiter aufbauen“

„Wir wollen unsere bereits geleistete Aufbauarbeit weiter führen. Wir haben es geschafft eine Basis zu schaffen. Diese gehört jetzt sorgfältig, aber stetig, weiter aufgebaut und betreut. Wir sind weiterhin motiviert, den Mädchen- und Frauenfußball im Burgenland auf ein gutes Level zu heben - quantitativ, wie auch qualitativ. Danke an alle, die uns bei unseren Vorhaben unterstützt haben - besonders an den BFV für die Unterstützung und das Vertrauen,“ sagt Yvonne Lindner, die ihren Tatendrang auch weiterhin voll in die Waagschale werfen will.

Dazu gilt es auch direkt beim BFV noch präsenter zu sen. In diesem Zusammenhang „wollen wir auch hier die Struktur weiter aufbauen“. Künftig werde es laut Lindner einmal pro Woche möglich sein, die Projektleiterinnen im BFV in Form von fixen Sprechstunden direkt erreichen zu können. „Die Arbeit wird immer mehr. Wir brauchen zum einen ein Büro, zum anderen wollen wir künftig für Anliegen der Vereine besser erreichbar sein - eben in Form solcher fixer Sprechstunden.“

Wichtigstes Ziel: geregelte Spielbetriebe

Proaktiv will das „Real Girls Play Soccer“-Team in den nächsten drei Jahren vor allem daran arbeiten, dass ein geregelter Spielbetrieb im Mädchen- und Frauenfußball installiert werden kann. Lindner: „Die geplante Burgenlandliga für Frauen (Anm.: Ziel ist ab 24/25) soll sich etablieren und weiter anwachsen. Gleiches gilt für die Nachwuchsbewerbe. Außerdem soll die Leistungsschiene weiter ausgebaut werden und wachsen.“

Events, wie die bereits fix geplante zweite Frauenfußballerinnen-Gala am 8. September auf Burg Schlaining, sollen Aufmerksamkeit generieren. Aber auch sportliche Großevents sollen früher oder später stattfinden, wie die Projektleiterin abschließend in Aussicht stellt: „Es steht Vieles an . . . "