Der Aufschwung, den Frauenfußballreferentin Yvonne Lindner mit ihrem Team mit der Initiative „real.girls.play.SOCCER“ einleitete, trug zuletzt bei der Sichtung der U14-Mädchenauswahl erste Früchte. „Wir hatten mit 43 Anmeldungen so viele wie noch nie zuvor. Erstmals konnten wir wirklich selektieren“, freut sich Auswahl-Coach Willi Leser, der gleichzeitig ein großes Lob an die Standortleiter in Unterschützen, Deutschkreutz, Draßburg, Eisenstadt und Frauenkirchen ausrichten will. „Wir haben alle in Frage kommenden Mädchen angeschrieben und der Großteil ist dann auch zur Sichtung gekommen.“ Herausgekommen ist ein vorläufiger Kader mit 22 Feldspielerinnen und vier Torhüterinnen. „Es können aber jederzeit noch talentierte Mädels dazustoßen“, schließt Leser Kaderveränderungen nicht aus.

Trotz des Aufschwungs wird Saison schwierig

Mit den angelaufenen Mädchen-Projekten und den gut geführten Standorten ist eine Qualitätssteigerung bei den rot-goldenen Girls unübersehbar, dennoch benötigt man noch Zeit, um die Lücke zu den größeren Verbänden kleiner werden zu lassen. „Wir müssen auch heuer in Entwicklung und nicht in Punkten denken und realistisch sein. Trotz Aufschwung wird es sehr schwer gegen die anderen Teams.“ Damit die besagte Lücke rasch kleiner wird, wurde zuletzt weiter am Betreuerteam nachgerüstet. Bei der Auswahl selbst komplettiert Nina Potz, seit kurzem im Besitz der UEFA-B-Lizenz, das Trainerteam um Leser und Mathias Dürnbeck. Für die Trainerinnenförderung im Rahmen des Projekts wurde Martina Mädl, aktuell Kapitänin der SG Austria Wien/USC Landhaus sowie Lehrerin und Leiterin der AKA Austria Wien Frauen, engagiert. „Martina unterstützt unser Team mit ihrer Riesenerfahrung und Expertise. Ich könnte mir niemand besseren für diese Position vorstellen“, freut sich Lindner.