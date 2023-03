BFV-Kooperation mit BHAK/BHAS Mattersburg

Werbung

„FRAUEN IM FUSSBALL“ ist eines von mehreren großen Zukunftsprojekten des ÖFB mit dem Auftrag, eine ganzheitliche Strategie für den Frauen- und Mädchenfußball und für Frauen im Fußball in Österreich von der Breite bis zur Spitze zu erarbeiten. Zielsetzungen und Handlungsfelder sind unter anderem die Stärkung der Strukturen, die Erhöhung der öffentlichen Wahrnehmung, die Optimierung der Talent- und Spitzenförderung sowie altersgerechte Angebote für Frauen und Mädchen.

Der Präsident des BFV Günter Benkö begründet dies wie folgt: „Die talentierten Mädchen aus der Auswahl, die die Aufnahme in ÖFB Akademie St. Pölten nicht schaffen, versuchen ihr Glück bei anderen dualen Schulkooperationen mit dem Schwerpunkt Fußball. Vorrangig bei Austria Wien, Vienna, Sturm Graz oder GAK. Diese Mädchen sind für den burgenländischen Fußball für immer verloren. Das bedeutet, wir bilden sie bis zum 14. Lebensjahr im Burgenland aus, und sie schließen sich dann Frauenteams in anderen Bundesländern an. All dies führt dazu, dass es immer schwieriger wird, Frauenteams im Burgenland zu etablieren. Um eine eigene Frauenliga in Burgenland zu ermöglichen und zukünftig auch wieder einen Verein in die höchste österreichische Frauenbundesliga zu ermöglichen, wurde diese zweite Schulkooperation ins Leben gerufen. Ebenso gibt es in Burgenland bereits 30 reine Mädchenteams. Diese sind die Basis für die Ziele des BFV.“

Offiziell gemeldete Mädchenteams Burgenland:

U13: SPG ASV Hornstein, Spg Trausdorf, SPG Wetterkreuz, Draßburg, SPG ASV Siegendorf, SPG Waldquelle Juniors, SPG NAWU Punitz, Rocky Girls Geschriebenstein, NLZ Lafnitztal.

U11 MITTE: SPG Schattendorf/Rohrbach/Loipersbach, SPG Klingenbach, Deutschkreutz, Jois, MSV 2020, Piringsdorf, Leithaprodersdorf, SPG Oberloisdorf, Sigleß.

U11 SÜD: SV Güssing, Rocky Girls Geschriebenstein, NLZ Lafnitzal.

U10: Neudörfl, MSV 2020, NLZ Lafnitzal, Rocky Girls Geschriebenstein, SPG Güssing.

U9: Neudörfl, MSV 2020.