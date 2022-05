Hopsi Hopper Cup: Tolle Premiere

Werbung

Erstmals fand im Burgenland unter Schirmherrschaft der OSG ein Volksschul-Bewerb ausschließlich für Mädchen statt. Perfekt initiert und organisiert von der ASKÖ Burgenland fanden sich in Draßburg 28 Volksschulteams ein und hatten jede Menge Spaß. Der Hopsi Hopper Cup soll den Mädchenfußball an Schulen festigen und jungen Talenten eine Bühne bieten.

„Es ist eine Freude, zu sehen, mit welcher Begeisterung und Leidenschaft die Mädchen Fußball spielen. Gratulation an die Siegerinnen und danke an alle teilnehmenden Teams. Die Erfolge der ‚Großen‘ im österreichischen Damenfußball, der einige längst auch international erfolgreiche Spielerinnen und damit tolle Vorbilder hervorgebracht hat, haben einen unglaublichen Schub im Damen- und Mädchenfußball bewirkt. Diesen gilt es jetzt zu nutzen. Mit dem Hopsi Hopper Cup wurde neben dem vom Land aufgebauten Stützpunkt für Mädchenfußball auf Leistungssportebene an der HAK Stegersbach, der Förderung der Trainerinnen-Ausbildung und der verschiedenen Aktivitäten vom Land, der Bildungsdirektion und der Vereine ein wichtiger Meilenstein gesetzt auf dem Weg hin zum Aufbau einer eigenen Schülerliga“, sagte Sportlandesrat Heinrich Dorner.

Trausdorf ist Premierensieger

Den Siegerpokal auf dem grünen Rasen durften bei der Erstauflage des Hopsi Hopper Cups die jungen Trausdorferinnen entgegennehmen. Im Finale bezwang man Deutsch Tschantschendorf mit 4:0 und sicherte sich somit souverän den Sieg. Die Volksschule Piringsdorf schaffte es als Dritter ebenfalls noch auf das Podest. Vierter wurde Dürnbach. Erfreut zeigte sich auch ASKÖ-Präsident und OSG-Geschäftsführer Alfred Kollar über das gelungene Turnier: „Der Hopsi Hopper Cup war ein voller Erfolg und ein Riesenspaß für die teilnehmenden Mädchen. Ihnen war der Bewegungshunger nach zwei Jahren Pandemie anzusehen, und einigen kann man bereits großes Talent attestieren. Ich kann jetzt schon versprechen, dass der Cup auch im nächsten Jahr stattfinden wird.“