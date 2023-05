Theresianum-Girls sind Landessiegerinnen

24 Schulen nahmen an der Mädchen Schülerliga der Saison 2022/23 teil. Acht davon schafften es ins Finalturnier, welches in Oberpullendorf über die Bühne ging. Im Endspiel standen sich schlussendlich die favorisierten Schulen des BRG Mattersburg und der MS Theresianum Eisenstadt gegenüber. In einer umkämpften Partie sorgte Elena Hosiner drei Minuten vor dem Ende für das 1:0 und somit die Entscheidung. Damit lösten die Schützlinge von Trainer Matthias Müller auch das Ticket für das Bundesfinale, das Ende Juni in Kärnten stattfindet. Rang drei ging an die Hausherrinnen des BRG Oberpullendorf, die sich im kleinen Finale gegen das BRG Oberschützen einer torlosen regulären Spielzeit mit 4:3 im Penaltyschießen durchsetzten. Nach der Vorrunde mussten sich die Mannschaften der MS Kobersdorf, der MS Sankt Michael in Gruppe A sowie die SMS Oberschützen und die MS Güssing in Gruppe B aus dem Turnier verabschieden.

Mattersburg-Coach Florian Strümpf stellte der Veranstaltung trotz der knappen Finalniederlage ein gutes Zeugnis aus: „Der Mädchenfußball im Burgenland wird immer besser, das hat auch dieses Turnier wieder gezeigt.“

ERGEBNISSE:

Gruppe A: MS Kobersdorf - MS St. Michael 1:0, BRG Oberschützen - MS Kobersdorf 3:0, MS St. Michael - BG Mattersburg 0:10, BG Mattersburg - MS Kobersdorf 4:1, MS St. Michael - BRG Oberschützen 0:2, BRG Oberschützen - BG Mattersburg 0:0. Endstand: 1. BG Mattersburg 7 Punkte (Tordifferenz: 14:1), 2. BRG Oberschützen 7 (5:0), 3. MS Kobersdorf 3, 4. MS St. Michael 0. Gruppe B: BRG Oberpullendorf - MS Güssing 4:0, SMS Oberschützen - Theresianum Eisenstadt 0:2, BRG Oberpullendorf - SMS Oberschützen 0:0, Theresianum Eisenstadt - MS Güssing 3:0, MS Güssing - SMS Oberschützen 0:1, Theresianum Eisenstadt - BRG Oberpullendorf 2:0. Endstand: 1. Theresianum Eisenstadt 9, 2. BRG Oberpullendorf 4 (4:2), 3. SMS Oberschützen 4 (1:2), 4. MS Güssing 0. Semifinale: BG Mattersburg - BRG Oberpullendorf 2:0, BG Oberschützen - MS Theresianum Eisenstadt 0:1. Spiel um Platz 3: BRG Oberschützen - BRG Oberpullendorf 3:4 n.P. Finale: Theresianum Eisenstadt - BG Mattersburg 1:0.