Eibler: Besuch aus Sigleß

Krenn ist Co-Trainer bei den Wiener Neustadt Juniors und machte sich vor Ort einen Eindruck vom US-Profiteam aus der MLS. Auch die beiden Heimspiele der New Yorker standen dabei am Plan von Krenn. Zweimal ging es dabei richtig knapp zu. Gegen Minnesota verlor man 0:1 und beim Spiel gegen Columbus kassierten die Red Bulls erst in der letzten Minute das 1:1. „Wir sind ausgezeichnet in die Saison gestartet, hatten dann das Heimspiel-Doppel, bei dem wir gegen Minnesota unglücklich verloren und gegen Columbus eben den späten Ausgleich hinnehmen mussten“, so Eibler.

Weiter geht es für den Klub am Sonntag auswärts gegen New England Revolution, wo man eine Serie beenden will: Die letzten drei direkten Duelle gewann New England.