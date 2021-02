„Wir warten auf ein Startzeichen seitens der Verantwortlichen“, so BFV-Geschäftsführer Karl Schmidt in Hinblick auf die Fortsetzung der Meisterschaft. Im Rahmen der Vorstandssitzung des Burgenländischen Fußballverbands, die am vergangenen Wochenende abgehalten wurde, legten sich die BFV-Verantwortlichen einmal auf einen möglichen Fahrplan für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs fest: „Natürlich funktioniert unser Vorhaben nur dann, wenn die Vorgaben der Regierung ein rechtzeitiges Training zulassen“, so Schmidt. Geplant sei ein Trainingsbeginn Anfang März. Schmidt: „Dann könnten wir im April wieder mit Spielen starten. Vier Wochen Vorbereitung müssen es auf jeden Fall aber sein.“

Priorität: „Hinrunde fertigspielen“

Oberstes Ziel ist es: „Die Hinrunde zu beenden, damit wir eine Wertung mit Aufsteigern und Absteigern haben. Alles andere wäre ein Desaster.“ Wenn man spätestens — und das hofft man beim Verband — Mitte April mit der Meisterschaft wieder beginnt, dann ist das Ziel, dass die Meisterschaft am 5. Juni beendet ist.

„Alles andere wäre ein Desaster.“BFV-Geschäftsführer Karl Schmidt über den Worst-Case-Fall, sollte man die Hinrunde nicht zu Ende bringen.

„Das haben wir so beschlossen, damit wir im Fall der Fälle von Absagen auch nach hinten einen Puffer hätten und Spiele nachtragen könnten“, erklärt Schmidt. Optimistisch hinsichtlich der Umsetzung zeigt sich Schmidt auch aufgrund der Aussagen von Sportminister und Vizekanzler Werner Kogler, der zumindest ein kontaktloses Training demnächst in Aussicht stellt.

Notfalls spielt man auch ohne Zuseher

Geht der Plan auf und man darf dann tatsächlich rechtzeitig spielen, stellt sich auch die Zuseherfrage: „Wenn man im Theater und bei Kulturveranstaltungen ein Publikum hat, dann bin ich zuversichtlich, dass auch Fußballspiele vor Zusehern und mit einem Kantinenbetrieb stattfinden können“, meint Schmidt, der aber klar stellt: „Sollte dies nicht der Fall sein, dann ziehen wir die Spiele dennoch durch. Priorität hat es, die Hinrunde über die Bühne zu bringen. Wenn gespielt werden darf, dann wird gespielt — notfalls leider eben auch ohne Zuseher.“