Pinkafeld - Bad Sauerbrunn, Horitschon - Siegendorf, Oberwart - Ritzing und Leithaprodersdorf - Kohfidisch in der Burgenlandliga sowie Rudersdorf - Neuberg in der 2. Liga Süd.

All diese Spiele mussten am vergangenen Wochenende im Zuge der ersten Meisterschaftsrunde im burgenländischen Unterhaus abgesagt werden. Entweder war ein positiver Covid19-Test im Spiel, oder es gab noch unbestätigte Verdachtsfälle, weshalb man seitens der Gastgeber in Absprache mit dem Burgenländischen Fußballverband (BFV) auf Nummer sicher ging und nicht anpfiff. Am Dienstag folgte dann aus eben diesem Grund (ein Verdachtsfall trat auf) auch noch das Aus des BFV-Cup-Nachtrags zwischen Oberpullendorf und Leithaprodersdorf.

Was wie eine Absagenflut wirkt, wird aus Sicht des BFV relativiert. Karl Schmidt, Geschäftsstellenleiter und verantwortlich für den Spielbetrieb, sagt: „Auf den ersten Blick sieht das alles wild aus. In der Meisterschaft waren am Wochenende aber 75 Spiele von Kampfmannschaften mit burgenländischer Beteiligung angesetzt. Fünf Partien mussten davon abgesagt werden. Mit dieser Bilanz sind wir zwar nicht zufrieden, trotzdem ist es vergleichsweise wenig.“ Dass so viele Matches der Burgenlandliga abgesagt werden mussten, sei aus Schmidts Sicht „Zufall. Wir werden uns trotzdem generell immer wieder an Absagen dieser Art gewöhnen müssen.“

Hier habe man mit Covid19-Sonderregelungen die Bestimmungen an das Leben mit dem Corona-Virus angepasst, um im Zweifel auf Nummer sicher gehen zu können. Ab fünf bestätigten Fällen kann ein Spiel ohne Zustimmung des Gegners abgesagt werden. Nicht nur das: Schon bei einem einzigen Verdachtsfall für einen Spieler der Kampfmannschaft, bei dem am Spieltag noch kein Testergebnis vorliegt, kann das Match abgesagt werden – ebenfalls ohne Zustimmung des Gegners.

Marousek Stopp and Go: In Draßburg sind die Sitzplätze im Schachbrettmuster gekennzeichnet,um die Abstände zu wahren.

„Wir wollen hier kein Risiko eingehen und die Vereine bestmöglich unterstützen. Da geht es um die Gesundheit, aber auch um Haftungsfragen und um das Unterbinden von Clustern. Außerdem soll vermieden werden, dass im Fall des Falles dann auch der Gegner in Quarantäne muss,“ stellt der BFV-Mann klar. „Dieses Szenario würde beispielsweise dann greifen, wenn eine Partie angepfiffen wird und sich im Nachhinein herausstellen sollte, dass Covid19 mit im Spiel war.“

Dass die neuen Absagemöglichkeiten von Klubs übrigens vorsätzlich ausgenutzt werden könnten (etwa wenn vor einem wichtigen Spiel aufgrund von ganz normalen Personalengpässen einfach ein Verdachtsfall gemeldet wird, um so die Austragung zu kippen), glaubt Schmidt nicht: „Wir werden künftig auch mit Absagen sehr lange zuwarten. Erst wenn tatsächlich eine behördliche Anordnung für eine Testung schlagend wird oder eine verordnete Quarantäne, wo noch kein Ergebnis vorliegt, ist eine Absage möglich. Ganz so einfach ist das alles in der Praxis nicht.“

„Oft zählt schon alleine der Hausverstand“

Wie überhaupt zu Beginn der Meisterschaft mit dem Corona-Begleitthema nichts einfach erscheint. Das gilt auch für die organisatorische Abwicklung der Matches. Bei Spielen bis zu 750 Personen sind zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze nötig, bei Partien bis zu 200 Personen ist das nicht der Fall. Sind mehr als 750 Besucher (Höchstgrenze 1.250) zu erwarten, muss die Behörde bewilligen. Ab September wären dann bei Freiluftveranstaltungen und entsprechenden Konzepten bis zu 10.000 Besucher möglich. Die Abstandsregel, ausgenommen Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben oder gemeinsame Besuchergruppen, versteht sich von selbst.

Martin Ivansich Sicherheitsexperte Herbert Wagner appelliert an den Hausverstand.

Für Burgenlands Betrieb im Amateurgeschehen gilt in der Praxis zu einem überwiegenden Teil Stufe 1 (also Veranstaltungen bis zu 200 Personen). Hier braucht es laut Sicherheitsexperte Herbert Wagner, der im Auftrag des BFV für die Vereine Infoveranstaltungen geleitet hat, kein Präventionskonzept. „Oft zählt schon alleine der Hausverstand. Das oberste Schutzziel eines Veranstalters muss es sein, dass sich bei dem Spiel nicht mehr Leute anstecken, als das auch sonst im normalen täglichen Leben der Fall ist.“

Eben deshalb brauche es auch vergleichsweise einfache Maßnahmen: etwa ein Einbahnsystem beim Betrieb der Kantine, Desinfektionsspender in diesem Bereich, beim Eingang oder in den Sanitäranlagen sowie ein generelles Sensibilisieren der Besucher auf die Abstandsregelungen. „Das ist nicht sehr kompliziert, macht aber Sinn. Gefordert sind schließlich nicht nur die Veranstalter, sondern die Menschen, die auch dort hinkommen. Sie müssen lernen umzudenken und sich an die Vorgaben halten.“

WM Einbahnsystem. Am Sportplatz in Siget geht es bei der Ausschank nur in eine Richtung.

Die sind im kleineren Rahmen auch überschaubar. Bei Partien mit offiziell über 200 Fans wird die Sache organisatorisch schon schwieriger, weil laut Wagner dann die Verordnung ausschließlich ausgewiesene Sitzplätze ohne Stehplätze im Angebot vorsieht: „Das ist wirklich hart, aber es ist so.“

Seitens des Österreichischen Fußball-Bunds (ÖFB) ist die Rechtsauffassung hier übrigens eine andere, wonach bei Matches bis 750 Besucher sehr wohl auch eine Mischform (inklusive Stehplätze) möglich sein sollte. Fakt ist: Verantwortlich für eine etwaige stichprobenartige Überprüfung sind die Behörden, weshalb ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer klarstellt: „Auch wenn wir hier unsere Meinung haben, empfehlen wir die Vorgaben der Behörden einzuhalten. Generell wünschen wir uns bei solchen Verordnungen eine wirklich klare Formulierung ohne Interpretationsspielraum. Die Vereine sind mit diesen Themen sehr belastet und haben ein Recht darauf.“

Wichtig ist in diesem Zusammenhang so oder so, dass alle Klubs die Grundprinzipien beherzigen. Wagner: „Ich gehe davon aus, dass die Behörden den Spielbetrieb akzeptieren, wenn sie sehen, dass die Vereine das Thema grundsätzlich ernst nehmen.“

Die Prüfung und Kontrolle obliegt hier laut Auskunft des Landes Burgenland der Gesundheitsbehörde in Form der jeweiligen Bezirkshauptmannschaften. Um hier den Ball flach zu halten, sei es eben nötig, die Spielregeln zu befolgen. Das sollte laut Herbert Wagner vor allem im Interesse der Klubs sein, um zu vermeiden, dass aus mangelnden Sicherheitsgründen tatsächlich etwas passiert: „Es gibt ja nicht nur Verwaltungsstrafen, sondern auch den Paragraph 179 Strafgesetzbuch (Anm.: Fahrlässige Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten). Das ist vielen nicht bewusst.“

Aus Wagners Erfahrungen gibt es jedenfalls genügend Vereine, die „hier wirklich gut unterwegs sind und alle Vorkehrungen treffen“. Gar keine Maßnahmen zu treffen, sei aber auch im kleinen Maße nicht zielführend.

In der Fußball-Burgenlandliga zogen die Klubs dort, wo gespielt werden konnte, ein zufriedenes Resümee. Etwa Hannes Winkelbauer, Obmann des SV Güssing. Er sagt: „Es hat sich bei uns am Sportplatz super verteilt. Auf der Tribüne sperrten wir jeden zweiten Platz und dazu gab es bei den Kantinen Personenleitsysteme. Am besten funktionierte aber alles im VIP-Zelt. Dort waren die Gäste sehr zufrieden. Ich wüsste auch nicht, was wir besser machen hätten können.“ Nachsatz: „Organisatorisch war es schon ein wahnsinniger Mehraufwand, aber wir wollten es so professionell wie möglich machen und uns nichts vorwerfen lassen.“ Peter Lehner, Sportkoordinator in Oberwart, ergänzte: „Es war natürlich schon ein Mehraufwand, aber man konnte sich zeitmäßig ganz gut vorbereiten.“