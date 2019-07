SV MATTERSBURG - TSV HARTBERG, SONNTAG, 17 UHR.

Das erste Spiel für den SV Mattersburg in der neuen Saison 2019/2020 ist auch die Premiere für Ex-Fußballakademie-Leiter Franz Ponweiser als Cheftrainer in der Bundesliga. „Ich versuche das auszublenden und konzentriere mich lieber mit der gesamten Mannschaft auf die Arbeit und die Vorbereitung. Bei allen herrscht bereits extreme Vorfreude,“ sieht der baldige UEFA Pro-Lizenz-Inhaber lieber das große Ganze.

Wichtiger ist schließlich ein gelungener Auftakt in die neue Zwölferliga, deren Grunddurchgang nach 22 Runden zu Ende geht und dann das Feld geteilt wird. In der vergangenen Saison verpasste der SVM die obere Gruppe hauchdünn. Wichtige Punkte dafür gingen etwa am 11. November 2018 verloren, beim 1:2 daheim gegen Hartberg.

Nun geht es zum Auftakt der neuen Saison wieder gegen die Steirer zur Sache. Wie stark die Mannschaft von Trainer Markus Schopp (zuletzt im ÖFB-Cup bei Ostliga-Aufsteiger Wiener Viktoria im Elferschießen ausgeschieden) ist, wird sich weisen. Für den Anspruch Top-Sechs wird aber ein Sieg ein wichtiger erster Schritt sein, um in die Gänge zu kommen und vor eigenem Publikum zu reüssieren. „Man weiß ja, wie wichtig der Start ist. Das sieht man in jeder Liga“, ist sich Ponweiser bewusst, worum es gleich geht.

„Wir gehen sehr positiv in die erste Partie“

Wie und vor allem mit wem der SV Mattersburg den angepeilten Auftaktsieg einfahren soll, das gilt es in dieser Woche noch herauszuarbeiten. „Die groben Eckpfeiler stehen schon. Etliche Positionen sind aber trotzdem noch offen. Außerdem wird sich noch zeigen, mit welchem System wir auftreten. Wir werden uns hier genau ansehen, was am besten funktioniert.“

Beim ÖFB-Cup in Pinkafeld wählte der Coach eine Raute im Mittelfeld (Jano/Patrick Salomon/Julius Ertlthaler/Andi Kuen) und bot mit Stephan Schimandl sowie Patrick Bürger vorne zwei Akteure auf. Nun rauchen wieder die Köpfe, wenn es um das Optimal-Setup geht. „Die Frage ist, wo wir Räume für Überzahlsituationen finden können, wie wir effizient nach vorne kommen und wie stabil wir defensiv sind.“

Hier soll auch der Gegner und dessen prognostizierte Spielanlage ins Kalkül gezogen werden. „Es ist gerade zum Saisonbeginn schwierig zu sagen, wie Hartberg auftreten wird, aber wir wissen natürlich, dass sie im Umschaltspiel gefährlich sind.“ Anzunehmen ist ohnehin, dass die Steirer nicht gleich auf Teufel komm raus stürmen und eher abwartend agieren werden. Im Optimalfall müssen die Gäste aber ohnehin mehr reagieren — dann, wenn der SVM aktiv genug ist. Das jüngste 10:0 im ÖFB-Cup beim SC Pinkafeld war ein sportlicher Appetizer.

„Zumindest gehen wir nach dem Wochenende sehr positiv in die erste Partie“, will Ponweiser dem Gezeigten im Hinblick auf den Sonntag zwar nicht zu viel Gewicht geben, ausblenden braucht man den zweistelligen Sieg aber nicht. Da rollte die Kugel laufend in Richtung Tor des Landesligisten. Auch gegen Hartberg sollen, gepaart mit der nötigen Taktik, attraktive Akzente gesetzt werden. Wünscht sich jedenfalls der Trainer. „Da muss man abwarten, wie sich das Spiel entwickelt. Unser Ziel ist erfolgreich zu sein und ein gutes Ergebnis abzuliefern. Ist dann auch etwas fürs Auge dabei, ist das umso besser.“

Zahlreiche Optionen für die Startformation

Wer tatsächlich von Beginn an aufs Feld laufen wird, soll sich im Lauf der Woche entscheiden. Optionen hat Ponweiser einige. Da sind längst auch die Youngsters ein Thema, Stichwort Stephan Schimandl, der sich in der Offensive aufdrängt und Druck ausübt. „Das muss ich, was bleibt mir denn anderes über?“, strahlte der 20-jährige Mattersburger nach dem 10:0 in Pinkafeld.

Schließlich wolle er über Leistung den Sprung in die Mannschaft schaffen. „Ich fühle mich in Topform. Jetzt habe ich mit der HAK-Matura und dem Bundesheer alle Belastungen neben dem Fußball hinter mir und den Kopf völlig frei fürs Kicken.“ Ponweiser selbst zeigt sich von der Leistungskurve seines Schützlings nicht überrascht, sagt: „Ich habe mir erhofft, dass es so kommt. Der Bursche geht immer ans Limit, das merkt man. Wir müssen nur aufpassen, dass der Bogen nicht überspannt wird.“

Und neben den im Cup eingesetzten Kickern gibt es ja auch noch Akteure, die wieder zur Verfügung stehen. Martin Pusic etwa, er wurde in Pinkafeld aufgrund leichter Knieprobleme geschont. Bei Lukas Rath, er war ebenfalls leicht angeschlagen, sieht es laut Ponweiser auch gut aus. Neuzugang Fabian Miesenböck, dessen Freigabe am Samstag im Südburgenland noch fehlte, kann eingesetzt werden. Seine Freigabe sollte da sein. Zum Wochenbeginn stellte Ponweiser unmissverständlich klar: „Wir rechnen zu 100 Prozent damit.“

Michi Steinwender muss(te) aufgrund muskulärer Probleme zuletzt leiser treten. Florian Hart (Patellaspitzensyndrom) ist am Weg zurück. In drei bis vier Wochen erwartet ihn der Cheftrainer annähernd matchtauglich. Pech hattte David Nemeth. Der 18-Jährige kam beim 6:1-Test der Amateure gegen FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach zum Einsatz, zog sich einen doppelten Bänderriss sowie einen Einriss im Knöchel zu und fällt einige Wochen aus.