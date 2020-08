Drei Menschen, drei Geschichten, eine Leidenschaft: Die Liebe zum Fußball und diesen entscheidend mitzuprägen. Noch nicht an vorderster Front, aber als ganz wichtiges Schwungrädchen im immer komplexer werdenden Kick-Business. Die Rede ist von Co-Trainern, die heute nicht mehr nur Habt-Acht stehen, wenn der Chef seine Motivationsrede hält. Viel mehr ist es so, dass sie diese im übertragenen Sinne lange vorbereiten, an der Umsetzung mitwirken und dann wieder still und heimlich ins zweite Glied zurückrücken. Die Wichtigkeit der Assistenten ist aber unbestritten. So braucht es Fachmänner mit höchster Expertise. Die gibt es auch aus dem Burgenland, wo zuletzt drei Co-Trainer ihren neuen Dienst antraten.

LASK Neue Arbeitsstätte: Stephan Helm ist für den LASK als Trainer für das Offensivspiel aktiv, die Heimpartien der Oberösterreicher steigen bekanntlich in Pasching.

Stephan Helm. Vor gut zwei Wochen war es wieder einmal so weit. Der gebürtige Pamhagener Stephan Helm zog um. Nicht das erste Mal, aber nach drei Jahren fiel der Abschied des Ex-Parndorf-Kickers nicht ganz so leicht. Sein Kapitel als Co-Trainer beim Schweizer Traditionsverein Grasshoppers Zürich endete und die Heimat rief. Drei Jahre verlebte er im Ausland. Eine intensive, spannende Zeit, die er genoss und auf die er auch stolz zurückblickt. Nach seiner aktiven Karriere begann Helm (der für den TV-Sender SKY bereits in der Videoanalyse tätig war) erst als Video-Analyst unter Cheftrainer Thorsten Fink bei der Austria. Mit diesem wechselte er dann auch Richtung Zürich, wo er als Videoanalyst, Assistent der Kampfmannschaft, U21-Cheftrainer und am Ende wieder als Assistent bei den Profis werkte.

„Videoanalyse war ein Sprungbrett für mich“

Die Arbeit hinterließ Eindruck. So sehr, dass es sich natürlich bis nach Linz herumsprach. Beim LASK beginnt nun nämlich ein neues Kapitel für den ehemaligen Mittelfeld-Rackerer. „Cheftrainer Dominik Thalhammer und Vizepräsident Jürgen Werner kontaktierten mich und überzeugten mich in den Gesprächen. Sie haben innovative Ideen, da kann ich mich einbringen und auch weiterentwickeln“, sagt der 37-Jährige. Mit Videoanalyse hat seine Tätigkeit dann nichts mehr zu tun. „Ich bin verantwortlich für die Offensive. Wie verhalten wir uns im Ballbesitz?“, so sein Ansatz, um anzufügen: „Die Videoanalyse war ein Sprungbrett für mich und half mir sehr. Mit dem Offensivfußball habe ich mich die letzten eineinhalb Jahr intensiv beschäftigt. In Zürich hat es die Truppe mit Überzeugung umgesetzt, das ist auch der Plan für den LASK.“ Am 29. August treffen die Linzer im Rahmen des ÖFB-Cups in Wiener Neustadt auf den Burgenlandligisten Siegendorf. „Der Gegner wird beobachtet wie jeder andere Gegner auch. Unser Ziel ist der Aufstieg, da wird nichts dem Zufall überlassen.“

Wolfgang Luisser. Unbeschriebenes Blatt ist der aus Krottendorf stammende Luisser keines mehr. Seine Karriere als Trainer nahm 2007 in der GAK-Jugend seinen Anfang, führte ihn über die Red Bull-Akademie in die 2. Deutsche Liga zu Erzgebirge Aue, ehe der 40-Jährige bis vor einem Jahr beim SCR Altach in der Bundesliga arbeitete. Es folgte eine einjährige Pause. „Ich war auf Bildungskarenz und absolvierte eine Weltreise“, erzählte er der BVZ, um anzufügen: „Gerhard Struber wollte mich schon im Vorjahr zum WAC holen.“ Damals sagte er noch ab, in der Vorwoche dann zu. Die Destination ist zwar nicht mehr das kärntnerische Wolfsberg, dafür das nordenglische Barnsley. „Ich kenne Gerhard schon seit über zehn Jahren und der Kontakt riss nie ab.“ Dazu war der Plan erst ein anderer, wollte Teammanager Struber Wolfgang Luisser zu Maximilian Senft (Anm.: nun Trainer beim SC Pinkafeld) ins Trainerteam dazuholen. Weil sich Senft für die Rückkehr nach Hause entschied, trafen sich die Wege arbeitstechnisch nicht mehr. Am Samstag nahm er im rauen England seine Arbeit auf. Seine Eindrücke? „Eine junge, hungrige Truppe, die mit guter Intensität arbeitete“, sagt er, um dann auch auf seinen Arbeitsbereich einzugehen: „Meine Hauptaufgabe liegt in der Trainingsplanung und der Umsetzung auf dem Platz. Es ist schon das englische Modell, bei dem der Teammanager seinen Assistenten sehr viel Freiraum lässt.“

„Das alles mit Fans wird sicher ein Highlight“

Sehr „cool“ war es, dass der englische Österreicher-Klub via Herzschlagfinale noch den Klassenerhalt schaffte und nun in der zweithöchsten Liga, der Championship, sich gegen Mannschaften wie Brentford oder Nottingham Forest beweisen darf. „Das ist schon alles Kult da“, freut sich Luisser auf die Aufgaben, wobei auch ein weinendes Auge dabei ist: „Es ist schon schade, dass vorerst keine Zuseher erlaubt sein werden. Das alles mit Fans zu erleben, wird sicher ein Highlight.“ Eines ist gewiss: Die Championship ist und bleibt eine Knochenliga. 46 reguläre Saisonspiele stehen auf dem Programm. Eine unglaubliche Intensität, die auch für Luisser Neuland ist: „Lange über die letzte Begegnung nachzudenken, ist da nicht drin. Das gibt es quasi nicht, auch weil ja immer gleich der nächste Gegner wartet. Das wird schon spannend.“ Wie auch die Zeit rund um Weihnachten, wo in England traditionell gekickt wird. „Vom 26. Dezember geht es den ganzen Jänner durch. Da gibt es keine Pause. Ich bin schon sehr gespannt, wie das sein wird.“

SK Rapid Neue Aufgabe. Daniel Seper ist nun bei seinem Herzensklub Rapid im im Einsatz.

Daniel Seper. So schnell kann es gehen: In der Vorwoche dockte der 30-jährige Oberwart-Innenverteidiger Daniel Seper bei seinem Herzensklub Rapid Wien, dem er wie die ganze Seper-Familie die Treue hält, als Assistent an. „Stefan Oesen wechselte vor kurzem zum ÖFB, wo er den Bereich der Spielanalyse übernehmen wird. Diese Stelle wurde frei und Cheftrainer Didi Kühbauer sowie Sportdirektor Zoran Barisic kontaktierten mich daraufhin“, erklärte „Sepi“ und ergänzte: „Durch meine Zeit als Spieler beim Wiener Sportklub und meine Arbeit als Spielanalyst bei SKY kannte man mich bei Rapid bereits. Zudem absolvierte ich in Düsseldorf den Hochschullehrgang ‚Spielanalyse und Scouting‘ und stehe kurz vor dem Abschluss der UEFA-A-Lizenz.“ Schon erstaunlich, wie schnell sich manche Dinge drehen. Bis zuletzt arbeitete Seper noch am Wimmer-Gymnasium in Oberschützen als Lehrer – jetzt wartet ein neues Feld. „Ich bin für das kommende Jahr karenziert, wobei ich mich bei Direktor Gottfried Wurm und Bildungsdirektor Heinz Zitz herzlich bedanken möchte. Diese unterstützten mich sofort und ermöglichten mir die Chance.“

„Werde versuchen überall dabei zu sein“

Gemeinsam mit den weiteren Assistenten Thomas Hickersberger, Manfred Nastl, Tormanntrainer Jürgen Macho und Athletikcoach Alexander Sternbichler unterstützt er so Chef Kühbauer vor allem im Bereich der „Spielanalyse und Gegnerbeobachtung“. Nachsatz: „Ich bin bei jedem Training der Ersten dabei.“ Und wie geht es mit der eigenen Karriere weiter? Die Ziele mit seinem Oberwarter Stammverein waren für den jahrelang in der Regionalliga (Stegersbach, Neusiedl, Oberwart, Sollenau, Sportklub) kickenden Seper groß. „Ich werde versuchen, überall dabei zu sein, wobei es auch vorkommen kann, dass ich hie und da ein Spiel oder Training verpasse. Im Stich lassen möchte ich den SVO nicht.“