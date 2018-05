Unter dem Motto „Tell me your time“ gehen die Veranstalter des Schwimmfestivals Neusiedler See 2018 (15. bis 17. Juni) in der Seearena Mörbisch neue Wege, was den traditionellen Charity-Bewerb zum Auftakt des dreitägigen Schwimmevents betrifft.

Denn hier kann theoretisch auch der oder die langsamste Teilnehmer/in gewinnen, wenn das Gespür im Vorfeld passt. Und so funktioniert es: Geschwommen werden kann über zwei Distanzen – die Fun-Variante (550 Meter) oder die Sport-Variante (1.500 Meter). Auch eine Staffel-Variante (zwei Teilnehmer zu je 750 Meter) ist möglich.

Im Vorfeld werden die anvisierten Zeiten der Teilnehmer bekanntgegeben. Gewinner ist, wer der angegebenen Zeit am nächsten kommt. Hier ist also Genauigkeit und gute Selbsteinschätzung gefragt. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der österreichischen Muskelforschung zugute. Also: Auf geht‘s, anmelden und bei diesem interessanten Charity-Bewerb mitmachen.

www.schwimmfestival.at