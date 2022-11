Die Turn-WM war historisch

Werbung

„Gewaltig, so etwas erlebt man selten“, erzählt Alissa Mörz nach ihrem Auftritt in der Liverpooler M&S-Arena, in der im kommenden Jahr auch der Eurovision Song Contest ist. Am vergangenen Wochenende hatten die besten Turnerinnen der Welt ihren großen Auftritt in der britischen Metropole. Österreich turnte in einer Division mit Großbritannien. Für grandiose Stimmung auf den Rängen war gesorgt. Die rot-weiß-rote Equipe stand mit ihrer Leistung um nichts nach, holte bei den Frauen im Team mit Platz 19 ein historisches Ergebnis, so gut waren Österreichs Damen bei einer WM noch nie.

Alissa und ihre Schwester Charlize trugen maßgeblich zum geschichtsträchtigen Abschneiden bei. Charlize startete an allen vier Geräten. Besonders stark war die Performance am Boden (Rang 44/12,833 Punkte). Die weiteren Ergebnisse: Balken (77./11,533), Sprung (100./12,500) und Stufenbarren (114./10,866). In der Mehrkampfwertung landete Charlize damit an der 64. Stelle. Alissa folgte auf Position 155, allerdings bekam die 20-Jährige nach ihrer Bänderverletzung nur Einsätze auf zwei Geräten – 94. am Balken (11,100) und 100. am Stufenbarren (11,466).

Im Europa-Ranking landeten die beiden Mattersburgerinnen mit ihren Teamkolleginnen auf Platz elf, wie schon bei der Europameisterschaft in München, wo sich Österreich einen der 13 kontinentalen Quotenplätze für Liverpool sicherte. Im Vergleich zur EM steigerte sich Rot-Weiß-Rot von 146,863 auf 147,164 Zähler.