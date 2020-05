Seine Eltern unternahmen mit Sebastian Jud schon früh Winterurlaube, „sie sind sehr Wintersport-affin und ich durfte schon als Kleiner mit auf die Berge“, berichtet Sebastian Jud. Seine Geschichte war so quasi vorgezeichnet. Mit drei Jahren lernte er das Skifahren, mit vier stieg er dann auf Snowboard um. Nachdem sein Vater 1995 auch noch die Ausbildung zum Snowboardlehrer absolvierte, war schon bald die Leidenschaft für Snowboard geweckt.

„Ich war zehn Jahre alt und Snowboard interessierte mich bis dorthin neben Skifahren nur peripher. Dann kippte die Leidenschaft und ich stehe seitdem nur mehr am Board.“ Wenn die Wintersaison vorbei war, ging er seiner zweiten Leidenschaft, dem Fußball nach. In seiner Jugend kickte er sehr viel, „auch in der Leistungsliga. Mit 14 Jahren hängte ich aber meine Packler an den Nagel. Ich musste mich zwischen Fußball und Snowboard entscheiden.“

Jud wird von seinem Bruder betreut

Der Südburgenländer wechselte ins Skigymnasium Stams nach Tirol, Fußball war somit für ihn Geschichte, eine andere Erfolgsstory begann. Mit ihm stets an seiner Seite ist Bruder Florian. Auch er war begeisterter Snowboarder und liebte den sportlichen Wettkampf. Doch vier Knie-Operationen waren zu viel und dadurch die Karriere schnell vorbei. Nun ist er zwar nicht als Privatcoach, jedoch als allgemeiner Trainer in der Ski-Akademie in Schladming und dazu als ÖSV-Schneetrainer dabei.

„Mein Bruder betreut mich beim Sommer-Athletik-Training. Außerdem stattet er einige Sportler des Europa- und Weltcups mit Trainingsplänen aus.“ In den Sommermonaten besprechen die zwei Brüder genau, was zu erledigen sei. „Der Trainingsplan ist auf dem Know-how von uns beiden aufgebaut. Es gibt eine ständige Kommunikation, wie zum Beispiel die Einheiten waren oder ob der Umfang passt.“ Die Sparte Snowboardcross war nicht von Beginn an die erste Wahl von Jud. „Früher probierte ich alle Disziplinen aus, Alpin wie Julia Dujmovits oder Freestyle und Slopstyle. Für mich ist Snowboardcross die richtige Mischung. Es fahren hier vier oder sechs Sportler gegeneinander, das ist die Disziplin für mich.“

Und in der Freizeit? „Da koche ich sehr gerne, auch für meine Freunde.“ Es ist sein liebestes Hobby, wenn er nicht gerade draußen unterwegs ist und Actionsportarten ausprobiert. Reisen geht zwar derzeit gar nicht, doch, wenn es möglich ist, reist er in Gebiete, wo man viel erleben kann. „2016 war ich in Albanien, am Balkan und in Mazedonien. Ich stehe nicht so auf touristische Gebiete.“ Jud ist auch für die Zukunft gerüstet: Er absolvierte von 2015 bis 2019 vier Diplome im Trainerbereich. Aktuell macht er auch ein Fernstudium auf der FH Burgenland (Master of Business Administration and Sports). „Es ist ein cooler Studienlehrgang, der mich sehr interessiert.“