Nicht weniger als 22 Jahre war Markus Schmidt als Spieler und Trainer beim SVM angestellt. Nun muss sich der fußballaffine Wahl-Loipersbacher – ebenso wie seine nunmehrigen Ex-Kollegen des Betreuerstabs – eine neue berufliche Spielwiese suchen. Der Crash der Commerzialbank Mattersburg rund um Ex-Bankdirektor und SV Mattersburg-Präsident Martin Pucher und der damit verbundene Konkurs des SVM machten die Fortführung des Spielbetriebs unmöglich.

„Nach einer so langen Zeit ist das alles natürlich nicht einfach zu verdauen“, sagt der 42-Jährige der BVZ. Er, der speziell für Pucher in all den Jahren durch das Feuer gegangen wäre, hatte ihm der Langzeit-Klubchef trotz mehrerer Verletzungsrückschläge stets vertraut. Nun muss freilich auch Markus Schmidt die Perspektive neu einrichten. Dazu konnte er in der Zwischenzeit bereits etwas Abstand gewinnen. Es war eine notwendige Phase, um die Dinge zu trennen. „Es waren schon Tage dabei, an denen ich geglaubt habe, dass ich in einem bösen Traum bin, so unrealistisch war alles. Klar ist eine große Enttäuschung da, so etwas hätte man nie für möglich gehalten. Großteils sind es aber, was uns Spieler und die Trainer betrifft, trotzdem nur schöne Erinnerungen, die bleiben werden. Wir haben immer ehrlich unsere Arbeit gemacht. Wo das Geld hergekommen ist, mit dem wir bezahlt worden sind, haben wir nicht wissen können.“

Offen für eine neue Aufgabe als Trainer

Jetzt steht eben auch das SVM- Urgestein Schmidt vor einem neuen beruflichen Lebensabschnitt. Die burgenländische Zeit in Grün-Weiß ist vorbei, der zweifache Familienvater will aber unbedingt im Fußballgeschäft bleiben. Ob Profi- oder Amateurbereich, ist dabei zweitrangig, wie Schmidt ehrlich zugibt: „Ich habe immer schon gesagt, dass ich nicht zwingend bei den Profis sein muss. Ich entwickle liebend gerne junge Spieler und fühle mich im Amateurbereich mindestens genauso wohl. Natürlich hätte ich mich auf die neue Saison sehr gefreut, weil wir generell gut aufgestellt waren, aber das Leben geht weiter. Ich bin bereit für eine neue Herausforderung als Trainer.“

Parallel dazu steht ab September die UEFA-Pro-Lizenz an, zu der Schmidt bekanntlich zugelassen ist – aber auch in dieser Hinsicht hat das SVM-Aus in der Bundesliga offensichtlich Spuren hinterlassen. „Ich habe mir intensiv Gedanken darüber gemacht, ob ich den Kurs nun belegen soll, oder doch eher nicht – und ich schwanke ehrlich gesagt immer noch.“ Denn auch hier geht es wohl um die Frage der Perspektive – und die ist derzeit einfach zu undefiniert.

Ivansich Markus Schmidt istoffen für Neues.Ivansich

