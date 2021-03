LAUFSPORT „Ich habe seit dem Karriereende mit dem Gedanken eines Comebacks gespielt“, erzählt Raphael Pallitsch der BVZ. Dass es nun, neun Jahre nach dem vermeintlichen Schlussstrich, gleich wieder so erfolgreich läuft, hätte sich der Neo-Hallen-Staatsmeister über 800 Meter aber nicht gedacht.

2012 krönte Pallitsch seine Karriere mit dem Semifinal-Einzug bei der Hallen-WM in Istanbul sowie dem Indoor- und Outdoor-Staatsmeistertitel über 800 Meter. Danach pfuschte ihm aber eine Verletzung ins Werk: Der Oggauer brach sich das Grundgelenk der großen Zehe. Eigentlich keine besonders dramatische Verletzung — es sei denn, man hat so viel Pech und so intensive körperliche Belastungen wie Pallitsch. Die sogenannte Umlenkrolle war „zermalmt“, die umgebende Sehne stark ausgefranst. Also wurde der zerstörte Knochenteil gänzlich entfernt.

„Ich wusste, dass es notwendig ist — nicht nur aus sportlicher Sicht.“ An Spitzensport war danach nicht mehr zu denken, Pallitsch musste zwangsläufig die Laufschuhe an den Nagel hängen. „Schon damals war mir aber klar: Wenn es einmal möglich sein sollte, werde ich es wieder probieren.“ Ende 2019 war es dann so weit, die Schmerzen waren gänzlich verschwunden. „Ich bin zwar jetzt am rechten Bein anfälliger, aber schmerzfrei.“ Pallitsch begann still und heimlich am Comeback zu basteln. Was dann für die meisten Sportler (und Nicht-Sportler) ein herber Rückschlag war, sollte für den 31-Jährigen zur Chance werden: die Corona-Pandemie.

Des einen Freud, des anderen Leid

Ausgerechnet der Covid-Ausbruch und die damit verbundenen Einschränkungen ebneten den Weg für das Comeback endgültig. Als Lehrer an der Wiener Sportuniversität Schmelz hatte er ab dem ersten Lockdown plötzlich mehr Zeit für Trainings und kämpfte sich zurück — bis an die Spitze.

Beim ersten Großevent seit seiner Rückkehr zum Laufsport knüpfte Pallitsch dort an, wo er 2012 aufgehört hatte: beim Staatsmeistertitel über 800 Meter in der Halle mit einer Zeit von 1:50,96 Minuten. Sein persönliches Ziel, „noch einmal unter 1:50 Minuten zu bleiben“, erreichte er obendrein bereits eine Woche davor mit 1:49,39 beim CMCM Indoor-Meeting in Kirchberg/Luxemburg. „Dass es so schnell wieder so gut läuft — das hätte ich mir nie gedacht. Ich hätte mir solche Zeiten nicht vor Sommer erträumt“, ist Pallitsch selbst überwältigt. Die Latte will er sich nun für die bevorstehende Freiluftsaison aber nicht zu hoch legen: „In der Schule kehrt wieder Normalität ein, ich merke, wie die Trainings darunter leiden“, muss sich der Doppel-Staatsmeister von 2012 selbst eingestehen. „Teilweise habe ich nur 30-minütige Trainings in den Terminplan eingepfercht. Das ist nicht professionell“, weiß er. Daher ist die Devise für Sommer mehrmals unter 1:50 zu bleiben. Stichwort: Konstanz.

Für 2022 klingen die Ziele dann aber schon ambitionierter: „Ich habe beschlossen, das Comeback langfristig anzulegen und plane derzeit für etwa eineinhalb Jahre. Nächsten Sommer könnten sich dann schon Zeiten „um 1:48, vielleicht sogar 1:47 Minuten“ ausgehen. Am Willen scheitert es jedenfalls nicht: Als Lehrer will er nun Stunden reduzieren und noch mehr Zeit und Kraft in die Laufleistung investieren. Im Blick hat er etwa auch die Team-EM, für die der Oggauer voraussichtlich nominiert wird. Denkbar ist auch eine „Verbreiterung“, etwa ein Start beim Top-Meeting in Eisenstadt über 400 Meter oder sich zusätzlich auf 1.500 Meter zu fokussieren. Gute Aussichten also, denn Raphael Pallitsch hat schon oft bewiesen: Was er sich vornimmt, erreicht er meist auch.