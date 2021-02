Die Matten stehen an der Wand, die Ringermontur hängt im Kasten. Zum Einsatz kommen die Kampfsportler schon länger nicht, die Pandemie lässt es nicht zu. Doch echte Kämpfer lassen den Kopf nicht hängen: Mario Schindler, Junioren-Nationaltrainer beim Österreichischen Ringsportverband (ÖRSV) und „Erfinder“ von „wrestling goes school“, bleibt trotz der Zwangspause optimistisch: „Wenn sie aufsperren, sind wir bereit.“

Während einiger Lockerungen konnte man im Sommer und Herbst zwischenzeitlich wieder trainieren. „Wir haben jede Gelegenheit genutzt, und wenn es nur für wenige Wochen war“, blickt Schindler auf das durchwachsene Sportjahr 2020 zurück. Im Breitensport sieht es aktuell aber wieder trist aus.

„Die Pandemie ist uns reingegrätscht“

„Jedes Kind will raufen, egal ob Bursch oder Mädchen. Viele wissen aber gar nicht, dass es in ihnen steckt.“ Mario Schindler, Ringer-Trainer und Initator von „wrestling goes school“

Für Spitzensportler geht der Betrieb dagegen weiter, jedoch auch dort nicht ohne Einschränkungen. Seit vielen Jahren trainiert Schindler mit Markus Ragginger, eines der größten Talente im österreichischen Ringsport. Sein Schützling kann trotz Pandemie trainieren. Wettkämpfe sind dagegen Mangelware, Großevents fielen 2020 flach. Besonders bitter ist der Ausfall der Heim-EM in Salzburg. Nächstes Ziel sind für Schindler und Ragginger nun die U23-Europameisterschaften im Mai — „die finden fix statt“, ist Schindler zuversichtlich. Am Radar hat das Duo auch noch die Olympia-Qualifikationsturniere für Paris 2024. Ein Erfolg wäre dort allerdings eine kleine Sensation, gibt Schindler zu. Während auf nationaler und internationaler Ebene zumindest unter Auflagen gekämpft werden kann, steht auf Landesniveau alles still. „Im Burgenland gibt es gar nix. Trotzdem bin ich positiv gestimmt“, zeigt sich der gebürtige Mörbischer auch mental kämpferisch. „Wenn wir die Hallen morgen aufsperren, stürmen sie uns — da bin ich mir sicher.“

Vor allem Kinder hätten aufgestaute Energie und auch Aggressionen, „da werden wir als Kampfsportler ganz vorne dabei sein.“ Schon jetzt ist das Burgenland ein Hort des Ringsports, vor allem im Nachwuchsbereich ist man — nicht zuletzt dank Mario Schindler — Vorreiter in Österreich.

Das Projekt „wrestling goes school“ startete er als rot-goldenes Experiment, das schließlich ganz Österreich (mit Ausnahme von Kärnten) mitriss und auf mittlerweile 450 Kinder anwuchs. Alleine im Burgenland sind 120 Kinder beim Projekt im Einsatz. Betreut werden sie von sechs Trainern an den sieben Standorten — alle davon im Bezirk Eisenstadt-Umgebung. „Wir lassen nur staatlich ausgebildete Trainer in die Schulen“, unterstreicht Schindler.

In seiner Wahlheimat Neufeld ist man quasi von der Wiege bis zur Bahre bestens aufgestellt: „In Neufeld sind wir fix im Kindergarten installiert, wir haben dort eine Ringermatte liegen. In der Volksschule kommen die Kinder dann zu `wrestling goes school´ und dann zum Verein. Wir holen die Kinder dort ab, wo sie sind.“ Dem Ringsport habe man so zu einem neuen Stellenwert verholfen. „In der Volksschule Steinbrunn steht der Pokal vom Schulcup Ringen in der Aula und wird richtig verehrt“, freut sich der Justizwachebeamte. „Besonderer Dank gilt auch meiner Dienstbehörde, die voll hinter meiner Arbeit steht und mich freistellt — nicht zuletzt ist Ringsport auch Gewaltprävention.“

Nach erfolgreichen Jahren und spürbaren Erfolgen kam aber Corona: „Die Pandemie ist uns ordentlich reingegrätscht.“ Nun gelte es bereit für den „Restart“ zu sein und nahtlos an die Erfolge anzuknüpfen.