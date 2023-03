Fußball-Edeltechniker Thomas „Schutti“ Wagner verstorben

Werbung

Rohrbrunn trägt Trauer - und mit der kleinen südburgenländischen Gemeinde das gesamte Burgenland. Thomas „Schutti“ Wagner verstarb am Mittwoch viel zu früh und hinterlässt nicht nur nur im Landessüden eine riesige Lücke.

Seine Karriere startete Thomas Wagner, der liebevoll „Schutti“ genannt wurde, bei seinem Rohrbrunner Heimatverein und schon früh war sein Talent unverkennbar. Erst sorgte er mit dem SVR für Furore und über die Station SV Stegersbach ging es für ihn 1998 zum SV Neuberg, wo er erstmals in der Regionalliga kicken sollte. Der technisch starke Angreifer wurde im Jahr 2000 vom SV Mattersburg verpflichtet und spielte bis 2010 für den ehemaligen Bundesligisten. Über 300 Spiele absolvierte er für den SVM, für den er auch 83 Pflichtspieltore erzielte.

Unverkennbar war dabei stets Wagners so eleganter und technisch feiner Spielstil. Der sprach für sich, „Schutti“ ließ hier oft lieber Taten als Worte sprechen.

Abschied einer Legende. Thomas "Schutti" Wagner (l.), der mit dem langjährigen Bundesliga-Profi Didi Kühbauer in Mattersburg zusammenspielte und diesen dann auch für ein kurzzeitiges SV Rohrbrunn-Intermezzo gewann, verstarb am Mittwochabend. Foto: Daniel Fenz, Daniel Fenz

Seine Karriere ließ er dann in Stegersbach und später bei seinem Stammverein ausklingen. Dort gelang Wagner übrigens ein ganz spezieller Coup. Fußball-Legende Didi Kühbauer, mit dem er gemeinsam erfolgreich beim SVM gespielt hatte, löste ein Versprechen ein und sagte seinem ehemaligen „SVM-Spezi“ für ein kurzzeitiges Engagement beim SV Rohrbrunn zu. So kam es, dass beide Ende Juli 2013 in der 1. Klasse Süd für Rohrbrunn gegen Goberling (3:1-Sieg, zwei Tore von Kühbauer) aktiv am Platz standen.

Bis zuletzt war Thomas Wagner dann beim SVR im Vorstand und stand diesem auch für einige Jahre als Obmann vor. Am Mittwochabend folgte dann die traurige Kunde, dass der 46-Jährige überraschend verstorben sei. Mach's gut, „Schutti“!

Doskozil ist „fassungslos“

Tief betroffen zeigt sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in einer ersten Reaktion über das plötzliche Ableben von Ex-SV Mattersburg-Stürmer Thomas Wagner: „Thomas Wagner war nicht nur ein toller Fußballer, sondern auch mehr als zehn Jahre Mitarbeiter im Landesdienst und bei seinen Kolleginnen und Kollegen auf der BH Jennersdorf sehr beliebt. Dass er nun überraschend so jung verstorben ist, macht mich fassungslos. Mein Mitgefühl gilt jetzt seiner Familie.“

„Aushängeschild des burgenländischen Fußballs“

„Thomas Wagner war ein Aushängeschild des burgenländischen Fußballs und hat mit über 300 Pflichtspielen und 83 Toren die erfolgreiche Ära des SV Mattersburg in der höchsten Spielklasse maßgeblich geprägt“, ergänzt Sportlandesrat Heinrich Dorner. „Als langjähriger Obmann des SV Rohrbrunn ist er auch nach seiner aktiven Zeit dem burgenländischen Fußball treu geblieben. Mit Thomas Wagner verliert das Sportland Burgenland einen herausragenden Sportler und einen großartigen Menschen, der sich großer Beliebtheit erfreute. Meine ganze Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie.“