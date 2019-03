Auch in diesem Jahr werden im Rahmen der Nacht des Sports am 9. April im Vila Vita Feriendorf Pamhagen die Wahlsieger des vergangenen Jahres geehrt.

Burgenlands Sportjournalisten haben bereits Ende des Jahres die Wahl durchgeführt. Das Ergebnis der geheimen Abstimmung (pro Kategorie gab es fünf Nominierte) wird bei der von Gerfried Pröll moderierten Gala dann bekannt gegeben.

Auf die Bühne gebeten werden dann Burgenlands Sportlerin, Sportler, Trainer und Mannschaft des Jahres 2018.

Davor gibt es auch noch den wohlverdienten Applaus für die Gewinner der Mesko-Talente-Trophy – eine Nachwuchsförderung, die an den verstorbenen Sportjournalisten Wolfgang Mesko erinnern soll.

Mittlerweile ist aber auch eine weitere Kategorie schon fix im Programm aufgenommen. Jene des oder der rot-goldenen Aufsteigers/Aufsteigerin. Während Sportler, Sportlerin, Trainer und Mannschaft von den Sportjournalisten gewählt wurden, ist die Wahl der Aufsteiger-Kategorie offen für alle.

Fußball, Grasski, Golf und auch Segeln

Heuer sind wieder einige hochinteressante Kandidaten für diese Kategorie nominiert. Der Stinatzer Philipp Siegl vom TSV Hartberg, der in dieser Saison den Sprung in die Bundesliga schaffte, steht dabei ebenso zur Wahl wie sein Kicker-Kollege Peter Haring . Der Siegendorfer wechselte im Sommer in die schottische Premiere League zu Hearts of Heart of Midlothian FC und ist dort Stammspieler.

Die Golferin Isabella Holpfer (Olbendorf) spielte sich mit mehreren Top-Ergebnissen darunter der Sieg bei den Englischen Damen Amateur Meisterschaften ins Rampenlicht und ist daher eine berechtigte Kandidatin für den Titel Aufsteigerin des Jahres.

Selbiges gilt auch für Roland Schlögl vom Skiclub Neudörfl. Der Grasski-Fahrer zeigte mit zwei Stockerlplätzen bei den Junioren-Weltmeisterschaften auf. Mit dem Segel-Duo Laura Farese und Matthäus Zöchling (Union Yachtclub Neusiedler See) steht auch ein Gespann zur Wahl zu Burgenlands Aufsteiger des Jahres 2018. Die Nacra-Segler nahmen an den Youth Olympic Games in Buenos Aires und wurden bei der Nacra15-Weltmeisterschaft Zehnte.

Bis 1. April kann man online noch seine Stimme abgeben. Alle weiteren Informationen zur Aufsteiger-Wahl findet ihr unter www.burgenland.at/themen/sport/voting-zum-aufsteiger-des-jahres