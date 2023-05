Jede Menge Emotion: Burgenlands Sportlerwahl-Sieger wurden gekürt!

Vor allem gab es diesmal vorwiegend neue Siegergesichter. Eines davon ist der Schreibersdorfer Nico Wiener, 2022 Weltmeister im WA 3D Bogenschießen sowie zweifacher Vizeweltmeister. Er wurde zum Sportler des Jahres gekürt und zeigte sich „total überrascht. Im Vorjahr habe ich eher damit gerechnet, umso schöner ist es natürlich, dass es diesmal geklappt hat.“

Nominiert waren zudem die beiden Leichtathleten Raphael Pallitsch und Niklas Strohmayer-Dangl, American Football-Profi Bernhard Raimann sowie Union Berlin Fußball-Profi Christopher Trimmel.





Grabowski: „Schwierigstes Jahr der Karriere

In der Kategorie Sportlerin des Jahres wiederholte Schwimm-Aushängeschild Lena Grabowski ihren Titel aus dem Vorjahr, mittlerweile wurde die Rückenspezialistin nach 2017, 2019 und 2021 zum vierten Mal gekürt. Auch Grabowski zeigte sich positiv überrascht, denn sie blickte auf „das schwierigste Jahr der Karriere“ zurück. Trotz alledem gelang der Sprung in den EM-Finallauf in Rom – Grabowski ist in der europäischen Top-Elite mit dabei. Und das trotz „Maturastress und persönlicher Probleme“. Mittlerweile ist die Parndorferin jedenfalls voll fokussiert und motiviert für die baldige Olympia-Qualifikation.

Ebenfalls zur Wahl standen die Leichtathletin Caroline Bredlinger, Turn-Ass Charlize Mörz, Jiu Jitsu-Kämpferin Anna Fuhrmann sowie die mittlerweile im (spitzen)sportlichen Ruhestand stehende Snowboarderin Julia Dujmovits.

Der Eisenstädter Sportschütze Richard Zechmeister durfte sich gemeinsam mit seiner Partnerin Sylvia Steiner über den Titel „Team des Jahres“ freuen. Das Luftpistolen-Duo setzte sich bei der WM in Ägypten mit Gold im Mixed-Team-Bewerb die Krone auf. Weil zeitgleich der Weltcup in Baku (Aserbaidschan) stattfand, war Zechmeister nicht persönlich vor Ort – er bedankte sich per Videobotschaft.

Weiters nominiert waren die Oberwart Gunners-Basketballer, das burgenländische Pferdesport-Dressurteam, die Dreiband-Bundesliga-Champs des Eisenstädter Billard-Clubs sowie das Eiskunstlauf-Duo Miriam Ziegler und Severin Kiefer, das nach dieser Saison seinen Rücktritt erklärte.

Meixner: „Vielleicht geben wir einmal die Spitze vor“

Über den Titel Trainer des Jahres durfte sich Rolf Meixner freuen, Präsident des Leichtathletik-Verbands im Burgenland und Betreuer der Leichtathletik Akademie Eisenstadt. In seinen Dankesworten betonte der langjährige Coach und Visionär die ambitionierten Ziele, zu den nächsten olympischen Spielen 2024 und/oder 2028 mit Leichtathleten der Akademie fahren zu wollen. „Vielleicht geben wir einmal die Spitze vor“, zielte er auch auf verschiedenste Methoden an, um sich in den Details zu verbessern: „Wir können in manchen Dingen mehr als alle anderen.“

Meixner bedankte sich auch aufgrund der ermöglichten Struktur der Leichtathletik Arena bei Sportlandesrat Heinrich Dorner, Sport Austria-Präsident Alt-Landeshauptmann Hans Niessl sowie Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner.

Ebenfalls zur Wahl standen Ringer-Coach Mario Schindler (mittlerweile zum sechsten Mal nominiert), Markus Hirczy (Volleyball), Special Olympics-Betreuer Sebastian Koller sowie Oberwart Gunners-Trainer Horst Leitner.

Die Kategorie Aufsteiger des Jahres sicherte sich Austria-Youngster Matthias Braunöder, der trotz seiner noch jungen 21 Jahre bereits ein gestandener Fußballprofi ist. Er musste krankheitsbedingt absagen und konnte den Preis nicht persönlich entgegennehmen.

Die weiteren Nominierten dieser Kategorie: Emil Bezecny (Leichathletik), Elena Eidler (Karate), Valentina Mädl (Fußball) sowie Tina Hetfleisch (Grasski).

Zudem erhielt Segel-Legende Roman Hagara, der viele Jahre schon in Winden/See lebt, das große goldene Ehrenzeichen des Landes von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Sportlandesrat Heinrich Dorner überreicht.

Emotionaler Auftritt von Julia Dujmovits

Ein gefühlter finaler Höhepunkt der Gala war sicher die Überreichung des Ehrenpreises des Landeshauptmanns. Dieser ging an Julia Dujmovits, Snowboard-Olympiasiegerin 2014, mittlerweile in Spitzensport-Penison und als Jung-Mama mit neuen Lebensaufgaben bestückt. Die 35-jährige Sulzerin bedankte sich mit höchst emotionalen Worten bei der burgenländischen Sportfamilie, bei all jenen, die sie über die Jahre unterstützten und ganz speziell bei ihrem Bruder Georg, der nicht nur im Zuge der sportlichen Laufbahn stets als Stütze an ihrer Seite stand.

Positives Resümee seitens der politischen Entscheidungsträger

Landeshauptmann Doskozil: „Noch nie zuvor hat es eine solche Breite an burgenländischen Sportlerinnen und Sportlern gegeben, die großartige Leistungen auf nationalem und internationalem Niveau erbracht haben. Ich halte es deshalb für sehr wichtig, diese erfolgreichen Persönlichkeiten des burgenländischen Sportgeschehens ins Rampenlicht zu holen, denn sie sind Vorbilder, wichtige Botschafter des Burgenlandes und tragen wesentlich zum positiven Erscheinungsbild des Sportlandes Burgenland bei. Den oft schwierigen Weg der Sportlerinnen und Sportler zum Erfolg bestmöglich zu begleiten und ihr soziales Umfeld größtmöglich zu unterstützen muss auch in Zukunft unser Ziel sein.“

Und auch Sportlandesrat Heinrich Dorner freute sich bei der Gala über den sportlichen Status quo im Burgenland: „Wir sind sehr breit aufgestellt und decken vom Schul- bis zum Spitzensport alles ab. Auf dieser Basis haben Burgenlands Sportlerinnen und Sportler auch 2022 wieder tolle Leistungen erbracht und das Sportland Burgenland hervorragend vertreten. Getragen werden diese Erfolge vom Zusammenhalt, einem Markenzeichen des Burgenlandes - auch im Sport. Denn unbestritten ist diese Entwicklung auch ein Verdienst der zahlreichen engagierten Funktionäre in den burgenländischen Dach- und Fachverbänden sowie in unseren Vereinen, ein Verdienst des Sportpools als einer der tragenden Säulen des Sportlandes Burgenland, aber auch des Landes selbst, das mit den entsprechenden infrastrukturellen Rahmenbedingungen und gezielten Fördermaßnahmen diese Sportlerinnen und Sportler bestmöglich unterstützt.“