Der ÖFB hat sich für die drei Altersklassen seiner Jugendliga immens stark gemacht, um die Herbstsaison fertigspielen zu können. Doch die nötigen Auflagen für Trainings und Spiele in Zeiten des Lockdowns (der AKA-Betrieb fällt in die Kategorie Spitzensport und erhält eine Ausnahmegenehmigung) sind sehr streng, die Leiter aller zwölf Akademien hatten zuletzt extrem viel zu organisieren.

Die Burgenländer trainierten jedenfalls Dienstag und Mittwoch daheim. Heute, Donnerstag, reisen die jungen Talente nach Mattersburg, in der Fußballakademie wird jeder mit einem Antigen-Test (Ergebnis innerhalb von 15 Minuten, Positive werden sofort isoliert, können nicht spielen) auf eine Covid-19-Erkrankung untersucht. 100 Tests – diese Menge zu beschaffen (und das in kürzester Zeit) war schier unmöglich. Deswegen sprang just Samstag-Gegner Salzburg – sehr solidarisch – ein, stellte den Burgenländern die Anzahl dieser Tests zur Verfügung. „Ich bin am Mittwoch persönlich in die Bullen-Akademie gefahren, um die Tests zu holen“, erläutert AKA-Boss Manuel Takacs. „Natürlich werden die auch von uns bezahlt.“

Die meisten AKA-Kicker übersiedeln bis zum Spieltag ins Vollinternat, werden vor und nach den Trainings von Pädagogen beim E-Learning sowie in der Freizeit betreut. „Ich erwarte mir von allen Spielern die höchste Disziplin, überhaupt dort, wo es um Sozialkontakte geht“, so Takacs weiter. Wer positiv ist, muss einen PCR-Test machen und in Quarantäne.

Am Montag werden dann alle Spieler zum zweiten Mal getestet, auf alle AKA-Youngsters wartet das Training, U15 (14 Uhr) und U16 (16 Uhr) spielen dann schon am Dienstag gegen Admira Wacker. Vor der Fahrt nach Ried (Samstag, 14. November) erfolgt der dritte Test. „Unser Ziel ist, auch nach der letzten Runde weiter zu trainieren“, führt Takacs aus.

BURGENLAND – ADMIRA 6:2. AKA-Sportchef Takacs, der den auf Trainerkurs weilenden Cheftrainer Christoph Witamwas erneut vertrat, schenkte der gleichen Startelf das Vertrauen, die auch schon in Vorarlberg 4:2 gewonnen hatte. Der Start misslang, nach einem Ballverlust wurde Admira-Stürmer Oliver Kruder zu Fall gebracht, Elfmeter – 0:1. Die Reaktion der Hausherren war darauf stark. Jürgen Lemmerer gelang nach einem Lang-Zuspiel der Ausgleich. Dann traf Innenverteidiger Noah Leopold per Kopf zum 2:1, Lemmerer legte zum 3:1 und 4:1 noch zwei Treffer nach. Nach dem Seitenwechsel kamen die Admiraner noch einmal heran. Tizian Marth, erst zur Pause eingetauscht, traf im Doppelpack und sorgte für klare Verhältnisse. „Vor dem Spiel haben sich Scouts von Klubs aus der Bundesliga und der 2. Liga angekündigt. Mich freut es für die Spieler, dass sie ihr Potenzial eindrucksvoll unter Beweis stellen konnten“, so Takacs abschließend.