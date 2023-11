AKA Burgenland bei Sturm Graz: Mit Mut und Einsatz Punkte entführt

U15: Sturm Graz – Burgenland 0:0. Der Matchplan der Gäste, in der Defensive kompakt zu stehen und dann mutig nach vorne zu kombinieren, ging erst nach rund einer halben Stunde auf. Denn gegen die Vierer-Raute der Grazer im Mittelfeld hatten die Burgenländer erst nach einer Umstellung (ebenfalls auf das Rauten-System) eine Lösung. Ab dann kamen die Burgenländer – vor allem im zentralen Mittelfeld – zu entscheidenden Zweikämpfen, die auch zu guten Offensivaktionen führten. So tauchte Yigit Dursun im gegnerischen Sechszehner auf, sein Schuss verfehlte aber das Ziel. Leo Flamm brach einmal sehenswert durch, brachte den Ball aber auch nicht im Kasten unter und Ben Kieras wurde aufgrund einer Abseitsstellung zurückgepfiffen. Davor – und in weiterer Folge bis zum Schlusspfiff – stand immer wieder einer im Mittelpunkt des Geschehens: Torhüter Emil Özelt konnte sich in sechs brenzligen Situationen beweisen, rettete seinem Team einen Punkt.

Im zweiten Spielabschnitt hielt man mit den Steirern ausgezeichnet mit, den Respekt vor dem großen Namen und den körperlich robusten und schnellen Spielern hatte das Team von Trainer Patrik Bani komplett abgelegt. Die beste Möglichkeit nach der Pause hatte dann Kieras, dessen Drehschuss nur knapp sein Ziel verfehlte. „Das wäre spannend gewesen“, so der Coach. Nachsatz: „Vor allem zu sehen, wie die Grazer dann reagieren.“

15-Goalie Emil Özelt hielt seinen Kasten beim Auswärtsspiel gegen Sturm Graz sauber – 0:0. Foto: Ivansich

U16: Sturm Graz – Burgenland 1:1. „Das war mit Abstand unsere beste Saisonleistung“, hatte Trainer Philipp Pürzl nach dem Schlusspfiff eine ordentliche Portion Lob für seine Mannschaft parat. Vor allem das Pressing funktionierte ausgezeichnet, nämlich in den richtigen Momenten und Spielszenen. Dennoch gelang den Heimischen die Führung – ein Tausendgulden-Schuss aus 25 Metern zappelte auf einmal im Netz. Die Burgenländer ließen sich von dem Rückstand aber nicht beirren und zogen weiterhin „ihr“ Spiel auf.

Die Belohnung folgte: Nach einer sehenswerten Flügelaktion gelang Zoaib Walizadah der Ausgleichstreffer. In der zweiten Halbzeit kamen die Grazer zwar besser ins Spiel, doch die Verteidigung der Burgenländer erwies sich als sehr sattelfest. „Diesmal haben die Jungs sehr clever agiert“, so Pürzl weiter. In der Schlussphase warfen beide Teams alles nach vorne, jeder wollte sich den Sieg schnappen. Bei diesem flotten Hin und Her hatten auch die Gäste zwei tolle Möglichkeiten: Noah Precilla und Arian Khiaban verabsäumten es jedoch, einen Dreipunkter aus der Steiermark zu entführen.

Die U16-Mannschaft (im Bild Botond Szeker) der Fußballakademie Burgenland überraschte mit einem Punktgewinn in der Steiermark. Foto: Martin Ivansich

U18: Sturm Graz – Burgenland 2:1. Bereits mit dem ersten Schuss – Luca Perassino nutzte einen Patzers des gegnerischen Keepers im Spielaufbau – lagen die Burschen von Trainer Christoph Morgenbesser in Führung. „Ein Start nach Maß, der uns jedoch nicht die erwünschte Sicherheit gegeben hat“, meinte der Coach. Nachdem Sturm-Goalie Christoph Wiener-Pucher bereits in Minute neun wegen Torraubs mit Rot vom Feld musste, konnte man mit der numerischen Überlegenheit nur wenig anfangen. Die Steirer agierten mit Kampf und der nötigen Portion Aggressivität und kamen nach einem Eckball zum verdienten Ausgleich. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit musste ein weiterer Sturm-Kicker mit der Ampelkarte vom Feld. Neun gegen elf: Wer nun dachte, dass die Burgenländer ein leichtes Spiel hätten, täuschte sich gewaltig. Die Grazer standen tief und verteidigten geschickt, die Gäste hingegen kamen kaum zu klaren Tormöglichkeiten. Als alle bereits mit einem X rechneten, unterlief der Gäste-Abwehr ein folgenschwerer Fehler. Frederik Großmann verlor auf der Höhe der Mittellinie unnötig den Ball, ein Sturm-Kicker erwischte aus gut 30 Metern im Fallen die Kugel, die sich hinter Tormann Florian Bachmann ins Netz senkte. „Eine wirklich schmerzhafte Niederlage“, gab Morgenbesser enttäuscht zu.

U18-Goalie Florian Bachmann und seine Kollegen mussten eine richtig bittere Pille schlucken – 1:2 trotz zwei Mann mehr am Platz. Foto: Ivansich

Statistik und Tabellen

U15: Sturm Graz – Burgenland 0:0.- Burgenland: Özelt; Treiber, Zefferer, Lechner, Braunstein (57. Storczer); Hosgören (77. Wiemer), Adler, Dursun (71. Khatchikian), Flamm (57. Melisits); Kieras (77. Walker), Zimmermann.

Foto: BVZ

U16: Sturm Graz – Burgenland 1:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (16.) Jusits), 1:1 (30.) Walizadah.- Burgenland: Mayr; Luner, Pauliny, Khiaban; Artemenko (60. Balogh), Rajic (46. Kioyo), Grabovac, Szeker; Schranz (75. Szovati), Walizadah (67. Precilla), Sarac (60. Schaller).

Foto: BVZ

U18: Sturm Graz – Burgenland 2:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (1.) Perassino, 1:1 (30.) Heuserer, 2:1 (85.) Schopp.- Rote Karte: Wiener-Pucher (9., Torraub).- Gelb-Rote Karte: Brkic (45.+3, Foul).- Burgenland: Bachmann; Veseli, Großmann, Polster, Salihovic; Federer, Perassino (83. Dorner), Kedl (67. Gager), Jakupi (46. Macic), Luhn (67. Pöttschacher); Keinz.