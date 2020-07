BVZ

Es kam überraschend – denn Thomas Mandl, der seine ersten größeren Erfolge als Keeper beim SV Mattersburg feierte, später dann vor allem natürlich bei Austria Wien und in weiterer Folge unter anderem bei Admira Wacker oder LASK sowie auch international in Basel unter Vertrag stand, ist nicht mehr im Dienst als Tormanntrainer der Fußballakademie Burgenland.

„Es gab ein sehr gutes Gespräch. Er hat sich schon vorab festgelegt, seine Tätigkeit als Tormanntrainer aus privaten Gründen zu beenden.“AKA-Aufsichtsrat und Draßburg-Präsident Christian Illedits

BVZ Suche läuft. Manuel Takacs, Sportlicher Leiter der Fußballakademie Burgenland, sieht sich derzeit nach einem neuen AKA-Tormanntrainer um. Noch bleibt dafür Zeit.

„Es war mir sehr wichtig, mit Thomas ein konstruktives Gespräch zu führen. Dies ist nach meinem Urlaub auch passiert“, erläutert der Sportliche Leiter Manuel Takacs. „Dafür und für seine geleistete Arbeit in den letzten Jahren möchte ich mich bedanken.“

AKA-Aufsichtsrat und Draßburgs (dort ist Mandl ebenfalls als Coach aktiv) Präsident Christian Illedits meint dazu: „Es gab ein sehr gutes Gespräch mit Thomas Mandl. Er hat sich schon vorab festgelegt, seine Tätigkeit als Tormanntrainer aus privaten Gründen zu beenden und wird sich künftig wieder stärker beim ASV Draßburg engagieren.“

Freilich brodeln im Hintergrund nach der Trennung auch die Gerüchte. Ging wirklich alles wie geschmiert über die Bühne? „Die Trennung steht auch nicht im direkten Zusammenhang mit dem Auftritt Mandls beim Spiel Austria gegen Mattersburg“, lässt Illedits ausrichten. Mandl war bekanntlich beim Austria-eigenen Viola TV gegen Mattersburg als Co-Kommentator aktiv, das kam in der Fußballakademie nicht gut an:

Fußball-AKA Burgenland Thomas Mandl: Viola TV-Auftritt mit Gesprächsbedarf

So oder so: Für Takacs hat nun die Suche nach einem neuen Tormanntrainer begonnen. Bis zum Start der Vorbereitung am 22. Juli will er einen Nachfolger präsentieren.

Drei Kandidaten sind schon fix, Namen in der Öffentlichkeit aber bislang Schall und Rauch. Klar, denn der AKA-Sportchef muss sich alle personellen Entscheidungen auch vom AKA-Aufsichtsrat absegnen lassen. Takacs zeigt sich aber durchaus zuversichtlich: „Vielleicht klappt es schon bis kommenden Samstag.“