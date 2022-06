Akademie: Verhandlungen ja – Burgenland Juniors eher nein

Werbung

In Verbindung mit der Bestellung eines strategischen Partners für die Fußballakademie (AKA) Burgenland – kolportiert wird Benfica Lissabon – drang zuletzt auch die geplante Installierung eines neu gebildeten Vereins als eine Art AKA-Kampfmannschafts-Fortsatz ans Tageslicht: die Burgenland Juniors.

Der gegründete Verein hat auch fristgerecht um die Aufnahme in den Meisterschaftsbetrieb angesucht, geplant (und mit dem Fußballverband abgestimmt) wäre ein Einstieg in der Burgenlandliga.

Dass die Juniors, die sich im Wesentlichen aus (dann ehemaligen) Akademie-Spielern zusammensetzen sollen, tatsächlich ab der Saison 2022/2023 in der höchsten Liga des Landes tätig sind, darf stark bezweifelt werden.

„Wir sind nach wie vor in Verhandlungen mit einem strategischen Partner, es ist alles nach wie vor offen.“ Sportlandesrat Heinrich Dorner

Im Zuge eines informativen Schreibens an die Eltern der Akademie-Youngsters wurde – mit Verweis auf die zeitliche Komponente, was Kader- und Meisterschaftsplanung betrifft –, zuletzt angekündigt, dass die Juniors nicht schon ab Sommer 2022 starten werden.

Abgesehen von einer Mannschaft (zahlreiche Akademie-Abgänger haben bereits neue Klubs oder werden umworben), einem Betreuerteam und dergleichen brauchen die Burgenland Juniors vor allem einmal den erfolgreichen Abschluss mit einem strategischen Partner. Hier gibt es aber bislang noch keinen Vollzug, die Gespräche laufen weiterhin. Das bestätigte auch Sportlandesrat Heinrich Dorner, der sagt: „Wir sind nach wie vor in Verhandlungen mit einem strategischen Partner, es ist alles nach wie vor offen.“

Auf das Juniors-Thema wollte Dorner mit Verweis auf die laufenden Gespräche noch nicht zu konkret eingehen, auszuschließen sei in diesem Zusammenhang gar nichts. Fakt ist allerdings auch, dass die Zeit drängt.

Vergangene Woche tagte der Spiel- und Klassenausschuss des Burgenländischen Fußballverbands (BFV), am Mittwoch (23. Juni) wird der Verbands-Vorstand sämtliche Neuanträge und die angedachten Einteilungen behandeln. In diesem Spannungsfeld sieht es also derzeit eher danach aus, als ob die Juniors-Taufe verschoben wird. Laufende Verhandlungen mit dem strategischen Partner sind zu wenig Nägel mit Köpfen für den nächsten Schritt.