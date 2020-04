Nachträglich würde Arnold Ernst seine Entscheidung revidieren – nämlich die, mit 17 Jahren die AKA-Ausbildung vorzeitig abgebrochen zu haben. Der heutige Assistenztrainer von U18-Coach Christoph Witamwas war im Sommer 2010 mit seinen Einsätzen und Erfolgen in der damaligen U17-Truppe unzufrieden, kehrte zu Stammklub Sigleß zurück. „Das würde ich nicht mehr so machen. Das eine Jahr (nach der Saison wurde von U19 auf U18 umgestellt) hätte ich noch durchziehen sollen“, so Ernst heute. „Ich empfehle jedem AKA-Kicker, die Ausbildung fertig zu machen.“ Er weiß, wovon er spricht, kommt deshalb für die U18-Kicker authentisch rüber. Der Erwachsenenfußball sei zwar körperbetonter, doch die taktische Schulung auf Bundesliga-Niveau würde man nicht verlernen.

„Ein gutes Zweikampfverhalten benötigt man in einer U18 genauso wie im Erwachsenenfußball“ Der angehende Lehrer (er studiert Sport und Geschichte) gehörte einst zu der AKA-Elf, die unter dem Trainerduo Stefan Fuhrmann (heute AKA-Admira-Sportchef) und Peter Grandits mit der U17 im Jahr 2009 sensationell Herbstmeister wurde. Da war die Fußballakademie erst eröffnet worden.

„Die ersten Trainings zu dieser Saison hatten wir noch auf den Plätzen der NMS Mattersburg“, erinnert sich der ambitionierte Jungtrainer. „Im Winter wurden dann Christian Gartner und Marvin Potzmann zu den SVM-Amateuren hochgezogen, wir konnten die Hinrunden-Erfolge nicht mehr wiederholen.“

Für Ernst ist auch die Persönlichkeit wichtig

Als 16-Jähriger betreute er in Sigleß schon die Minis. Einer seiner ersten Youngsters war Matthias Braunöder, der heute bei Austria Wien (U18, Young Violets) und im U18-Nationalteam spielt. Welche Ziele peilt er als Trainer an? „Ich möchte den Jungs neben Taktik und Technik vor allem in Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung und Eigenverantwortung weiterhelfen. Ob als Chef- oder Assistenztrainer spielt für mich nur eine untergeordnete Rolle“, so der Trainer abschließend.