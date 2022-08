Nachwuchsfußball BFV U14-Auswahl: Der Startschuss in die neue Saison ist gemacht

Lesezeit: 3 Min Martin Plattensteiner

Die burgenländische U14-Auswahl der Burschen verbrachte drei Tage lang in Bad Tatzmannsdorf. Das Trainingslager im Südburgenland bildete den offiziellen Startschuss zur Bundesländer-Nachwuchsmeisterschaftssaison. Foto: zVg

M it dem dreitägigen Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf lief die Vorbereitung auf das erste Spiel der Bundesländer-Meisterschaft gegen Tirol an. Ivo Smudla verstärkt das Trainerteam.