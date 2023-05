BRG Oberschützen ist Landesmeister

Kaiserwetteri in Neusiedl am See beim Schülerliga-Landesfinale! Da es am Vortag allerdings sehr stark geregnet hatte, war das Hauptspielfeld nicht einsatzfähig. Die Youngsters mussten also am Kunstrasen die Entscheidung herbeiführen.

Im kleinen Finale feierte das Gymnasium Neusiedl am See einen 6:2-Sieg gegen die MS St. Michael. Gegen Ende des Spiels füllten sich dann schön langsam die Ränge, denn die Fans der Finalisten strömten auf den Sportplatz. Vor allem die Schülerinnen und Schüler des Theresianum Eisenstadt sorgten für richtige Stadionatmosphäre mit Fangesängen und Trommeln.

Das Finale verlief äußerst spannend, die Zuschauer kamen auf ihre Kosten. Das Theresianum ging rasch durch ein Weitschusstor in Führung. Doch die Kicker vergaßen aufs Nachlegen und so konnte am Ende das BRG Oberschützen einen 2:1-Sieg verbuchen und ist der neue Schülerliga-Landesmeister.