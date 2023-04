Nachwuchsfußball Bundesländer-Tour: Der Rekordmeister zu Besuch beim SV Güssing!

Lesezeit: 2 Min Patrick Bauer

Erinnerungsfoto. Die beiden Rapidler Jonas Auer und Patrick Greil besuchten am Mittwochabend die Nachwuchsabteilung des SV Güssing. Das freute Ehrenobmann Martin Muik, GSV-Kapitän Michael Kulovits, Obmann Michael Ditzer und Sektionsleiter Rudi Ditzer. Foto: Bauer, Bauer

D er 19. April 2023 stand in und um Güssing ganz im Zeichen des SK Rapid Wien. Eine Delegation des Traditionsvereins besuchte am Vormittag die SMS Güssing, ehe es dann am Nachmittag in Richtung Stadion ging und abends noch der Stammtisch besucht wurde.