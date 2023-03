Bundesländernachwuchsmeisterschaft: Doppelte Freuden in Kärnten

Werbung

In den bislang fünf Partien der Bundesländernachwuchsmeisterschaft – kurz BLNWMS – setzte es für die U14-Talente beider Geschlechter im Herbst vier (oft recht deutliche) Niederlagen und jeweils ein Unentschieden. Jetzt durfte man erstmals in dieser Saison jubeln – beide Mannschaften kehrten aus Kärnten (gespielt wurde in Globasnitz im Bezirk Völkermarkt) mit 1:0-Auswärtssiegen nach Hause zurück.

U14-MÄDCHEN: KÄRNTEN – BURGENLAND 0:1. Die Partie verlief zunächst ziemlich ausgeglichen, es gab Chancen auf beiden Seiten. Die Burgenländerinnen hatten allerdings Probleme bei der Spieleröffnung, zudem beklagte Trainer Willi Leser im ersten Durchgang gleich nicht weniger als drei verletzte Spielerinnen. Die rot-goldenen Gäste kamen dann allerdings besser aus der Kabine, man sah schöne Kombinationen über mehrere Stationen. Nach einem Schlaffer-Eckball gelang Sophie Schwartz das entscheidende Tor. „Das gab uns eine ordentliche Portion an Selbstvertrauen“, so Leser. „Wir haben dann kaum mehr Chancen zugelassen.“ Gegen Ende hatte Mia Wehofer noch die Möglichkeit, den Sack vorzeitig zuzumachen. Aber auch wenn Treffer Nummer zwei verwehrt blieb – es reichte zum Auswärtstriumph. „Nach einer tollen Wintervorbereitung war das ein toller Start“, lobte der Coach sein Team.

KÄRNTEN – BURGENLAND 0:1 (0:0).- Tor: 0:1 (44.) Sophie Schwartz.- Burgenland: Gartner (41. Hosiner); Michelle Schlaffer. Prenner, Hannah Schwartz; Sophie Schwartz, Hosiner, Strobl, Höfer; Chiara Schlaffer, Wehofer, Bauer (18. Weschitz, 25. Thiel).

Foto: BVZ

So sehen Siegerinnen aus: Die U14-Mädchenauswahl setzte sich in Kärnten 1:0 durch. Foto: zVg

U14-BURSCHEN: KÄRNTEN – BURGENLAND 0:1. Nach einer kurzen Phase des Abtastens kamen beide Teams in Schwung, die Partie nahm Fahrt auf. „Da gab es schon einige brenzlige Situationen in unserem Strafraum“, gab Trainer Didi Heger zu. Seine Burschen hielten aber gut dagegen und kamen ihrerseits wiederum zu starken Szenen. Die beste Möglichkeit vergab Jan Reiter, der nach einem Durchbruch über die linke Seite nur die Stange traf. Knapp vor und nach der Pause mussten die Burgenländer nach einer sehr harten Blauen Karte in Unterzahl spielen, überstanden diese Phase aber unbeschadet.

In weitere Folge häuften sich die Chancen der Gäste, sichtbare Belohung inklusive: Max Wiemer war es, dem mit einem wuchtigen Freistoß das Führungstor gelang. Der agile Julian Reiter sorgte mit seinen Vorstößen immer wieder für Gefahr, doch im Abschluss wollte der zweite Treffer nicht mehr gelingen. Darum blieb es auch im Finish noch richtig spannend. „Obwohl wir bis zum Abpfiff zittern mussten, geht der Sieg vollkommen in Ordnung“, stellte Heger klar.

KÄRNTEN – BURGENLAND 0:1 (0:0).- Tor: 0:1 (58.) Wiemer.- Burgenland: Özelt; Zivanovic, Adler, Lechner, Wiemer; Flamm (32. Raab), Halwachs, Polanz, Reiter; Hosgören (75. Pauer), Dietler (50. Morawitz).