Burgenlands Mädchen-Auswahl erstmals im Camp

Trainingslager. Marina Bilek, Mara Thiel, Katharina Grafl, Michelle Schlaffer, Anna Tesic, Katharina Gartner, Milena Balaskovits, Enja Höfer, Jasmin Hammrich, Leonie Pecher (knieend, v.l.), Trainerin Nina Potz, Tormanntrainer Hermann Gollubits, Trainer Matthias Dürnbeck, Elena Hosiner, Mia Wehofer, Jana Liemmert, Chiara Bauer, Emma Göltl, Sophie Schwartz, Hannah Schwartz, Chiara Schlaffer, Clara Prenner, Trainer Wilhelm Leser, Masseur Henrik Zehetbauer (stehend, v.l.) von der burgenländischen U14-Auswahl der Mädchen absolvierten am vergangenen Wochenende ein Drei-Tages-Camp in Bad Tatzmannsdorf. Zum Abschluss gab es am Sonntag ein Testspiel gegen die Alterskolleginnen des GAK, das nach einer lange Zeit guten Leistung verloren ging, aber viele Aufschlüsse brachte.

Foto: zVg