Aktuell spulen die LAZ- (Landesauswahl-Zentrum) und Auswahlspieler des BFV ein Heimprogramm ab. „Wir haben die Jungs mit Programmen ausgestattet, die Technik, Kraft, Stabilisation und Laufeinheiten umfassen“, erklärt LAZ-Eisenstadt-Stützpunkttrainer Didi Heger. Erarbeitet wurden die Heimtrainings von allen Stützpunktleitern, Athletiktrainer Kurt Gruber und Hans Füzi, dem Sportlichen Leiter des BFV, per Videokonferenzen. Außerdem gab und gibt es von Auswahltrainer und Talente-Coach Rainer Messetler regelmäßige „Challenges“, um in Zeiten ohne Spiele trotzdem für ein wenig Wettkampf-Atmosphäre zu sorgen.

Seit Beginn dieser Woche wurde „das Trainings-Paket“ um das Thema Mobilität und Beweglichkeit erweitert. Dafür wurde mit Daniel Gangl ein Experte ins Boot geholt. Der Illmitzer, der nach seiner Zeit bei Neusiedl und Parndorf im Frühjahr 2014 für ein halbes Jahr auch in Deutschland als Legionär bei FSV Zwickau tätig war und mittlerweile wieder bei seinem Heimatverein kickt, jobbt seit sechs Jahren als Personal-Coach und ist seit zwei Jahren sehr intensiv als Athletiktrainer im Fußball unterwegs. Der 29-Jährige hat selbst die gesamte Talente-Schiene (FTT, BAZ, LAZ, BNZ) durchlaufen und weiß daher nur zu gut, worauf es in der Fußball-Ausbildung ankommt. „Ich freue mich, dass ich den Talenten auf ihrem Weg helfen darf.“ Auch Füzi freut die Verstärkung: „Daniel ist engagiert und eine super Ergänzung in unserem Betreuerteam.“