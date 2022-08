Die Detail-Offensive der Fußballakademie Burgenland

Werbung

U15: Im dritten Test der Vorbereitung gelang den AKA-Neulingen mit 3:0 in Kapfenberg der erste Erfolg. „Alle fitten Spieler bekamen wieder ihre Einsatzminuten“, erläuterte Coach Christoph Morgenbesser, der zunächst notierte, wie Noah Precilla mit einem platzierten Schuss ins kurze Eck für die Führung sorgte.

Dominik Balogh stellte noch vor dem Seitenwechsel die Weichen auf Sieg, Maximilian Reischer machte den Sack zu. „Ein überzeugender Auftritt der Jungs, der Sieg hätte eigentlich höher ausfallen müssen.“ Der Trainer zeigte sich mit der Gesamtleistung sowie der technisch-taktischen Entwicklung seines Teams zufrieden. An einigen Feinheiten will Morgenbesser noch arbeiten, das Behaupten des Balles im Angriffsdrittel ist noch verbesserungswürdig.

Ebenso zufriedenstellend war dann am Dienstag ein 6:1-Test in Schielleiten gegen die U15 der Sturm-Akademie, bei dem in Hälfte eins ein Vier-Tore-Vorsprung die Ausbeute war. Morgenbesser sprach klarerweise von einem guten Auftritt und einem vor allem in Hälfte eins guten Tempo. „Nach der Pause waren wir uns der Sache zu sicher, das müssen wir abstellen.“ Positiv ist die Kadersituation: Alle Spieler sind fit.

U16: Der Start beim 3:1-Testspielerfolg in Kapfenberg verlief optimal – Alexander Resner und Simon Vlna sorgten für eine flotte 2:0-Führung. Dann ließ Resner noch zwei Chancen aus, auch einige seiner Mitspieler agierten im Abschluss nicht konsequent genug. In der zweiten Halbzeit vergab Julian Konrad noch einen Elfmeter, ehe dem Youngster in der Schlussphase das dritte Tor gelang.

„Vor dem gegnerischen Tor haben wir noch Probleme“, so Trainer Philipp Pürzl, der den Schwerpunkt des Trainings auf die Chancenverwertung legen wird. „Wir werden auch Einzelgespräche führen. Was spricht dagegen, wenn man als aufstrebendes Talent nach jedem Training noch freiwillig 30 oder 40 Mal aufs Tor schießt?“

„Sehr gut“ sei dann auch das 2:2-Testremis am Dienstag auswärts gegen Sturm Graz gewesen, wie Pürzl empfand. Beispiel Pressing, „da waren wir sehr giftig mit guten Ballgewinnen im letzten Drittel.“ Der etwas hektische Aufbau vor der Pause wurde in Hälfte zwei von einer spielerisch generell besseren Leistung mit mehr Chancen abgelöst, auch wenn „wir leider wieder einen Elfmeter verschossen haben (Anm.: Simon Vlna) und ein Kedl-Tor wegen Abseits aberkannt wurde.“ Wesentliche Schwerpunkte sind für Pürzl und Co. weiterhin das Verhalten der Abwehrkette, aber auch die Abschlüsse.

U18: Das Team von Trainer Christoph Witamwas probte zuletzt mit Breitenfurt gegen eine Erwachsenenmannschaft aus der niederösterreichischen 1. Klasse Ost und bestimmte beim 7:0 vom Anpfiff weg das Spielgeschehen. Die Treffer fielen zwangsläufig und nach sehenswerten Aktionen. Bis zum Führungstor hatte man bereits einige Hochkaräter liegengelassen, da mangelte es an der nötigen Effizienz. „Wir haben vor allem im Positionsspiel den nächsten Schritt gesetzt“, meinte der Coach. „Mit eindrucksvollem Pressing haben wir dem Gegner keine Luft gelassen.“

Obwohl im zweiten Spielabschnitt ordentlich durchgetauscht wurde, ging es in derselben Tonart weiter. „Ein guter Test, wo wir einige taktische Dinge probiert haben und sich die Burschen präsentieren durften“, fasste Witamwas zusammen. Trotz einer 2:3-Niederlage am Dienstag gegen die Sturm-Akademie-Jungs sprach der Coach dann sogar von einem „super Test“, denn: „Meine Jungs ackerten bis zum Umfallen und gingen 90 Minuten ein sehr hohes Tempo. Leider kassierten wir aus zwei langen Bälle die ersten beiden Gegentore – vorne erspielten wir uns eine Vielzahl an Chancen, die mit zu wenig Entschlossenheit abgeschlossen wurden.“ Positiv: das Chancenplus und die Art und Weise, wie seine Jungs „kämpfen wie die Löwen und bis zum Ende marschieren.“