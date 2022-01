Fox Soccer Academy: Zwei Standorte im Burgenland

Seit 2014 gibt es mittlerweile die von Christian Fuchs und Heinz Griesmayer ins Leben gerufene Fox Soccer Academy, deren Österreich-Standort in Wiener Neustadt allen interessierten Youngsters von acht bis 16 Jahren regelmäßige wöchentliche Zusatzeinheiten zum Vereinstraining bietet.

Fuchs, nunmehriger Charlotte FC-Profi in der US Major League Soccer und mit 35 mittlerweile Fußball-Routinier, hat seine so erfolgreiche Laufbahn mit der Krönung des Premiere-League-Titels als Leicester-Profi in jungen Jahren beim SV Mattersburg so richtig in Schwung gebracht. Griesmayer wiederum galt seit jeher als Förderer und Mentor von Fuchs, den er zu Bundesliga-Zeiten beim SVM auch als Individualtrainer coachte. Die Zusammenarbeit des Duos, das fußballerisch erstmals beim Wiener Neustädter SC aufeinandertraf, fand schließlich mit der „Fox Soccer Academy“ eine Fortsetzung.

Nun breitet sich das gewachsene Projekt weiter aus. Denn neben dem wöchentlichen Training veranstaltet die FSA auch Nachwuchscamps, die bislang in Niederösterreich abgehalten wurden. Im Jahr 2022 ist nun erstmals auch das Burgenland Austragungsstätte von insgesamt drei Fußballcamps der Fox Soccer Academy.

Von 11. bis 13. April ist das Gelände der NMS Mattersburg Schauplatz eines Ostercamps für alle interessierten Mädchen und Burschen zwischen sechs und 15 Jahren. In Kobersdorf im Bezirk Oberpullendorf steigt von 4. bis 8. Juli ein Sommercamp.

Ebenfalls im Juli (11.-15.7.) ist dann wieder Mattersburg im Fokus, wenn das zweite rot-goldene FSA-Sommercamp über die Bühne gehen wird.

„Mit Mattersburg und Kobersdorf haben wir zwei großartige Standorte gefunden.“ Florian Strümpf

Verantwortlich für die Organisation der Burgenland-Camps ist Florian Strümpf, der sagt: „Es freut uns, dass wir neben den Standorten in Niederösterreich ab heuer auch Talente im Burgenland fördern können. In der Vergangenheit waren immer viele Kinder und Jugendliche aus dem Burgenland bei uns, deshalb haben wir beschlossen unser Campangebot zu erweitern. Mit Mattersburg und Kobersdorf haben wir zwei großartige Standorte gefunden.“ Das Ostercamp in Mattersburg sei jedenfalls schon gut gebucht – und: „Für die beiden Sommercamps kann man sich auch bereits online anmelden. Müssen wir aufgrund der Covid19-Bestimmungen ein Camp absagen, bekommt jeder einfach sein Geld wieder retour.“

austria.foxsoccer.academy