Fußballakademie Burgenland: Benfica Lissabon ante portas

Seit dem Commerzialbank-Skandal und dem Aus des SV Mattersburg im Sommer 2020 ist der Fußballakademie Burgenland das sportliche Aushängeschild für die Zeit danach abhandengekommen. Dafür haben sich die Eigentümerverhältnisse geklärt, auch der Fortbestand wurde gesichert.

Das Land Burgenland hat zu 80 Prozent mehrheitlich das Sagen, mit an Bord sind (mit je zehn Prozent) noch der Burgenländische Fußballverband sowie die Stadt Mattersburg.

Partner noch nicht bekannt, aber: „Es sind gute Gespräche“

Ein offenes Geheimnis ist, dass das Land längerfristig mit einem strategischen Partner gemeinsame Sache machen will. Konkrete Gespräche (die wieder vom Tisch sind) gab es in der Vergangenheit national etwa mit dem LASK oder international mit der Schweizer Delli-Group. Letztere ist seit Ende Oktober 2021 bei Bundesligist Hartberg und dessen entstehender Akademie an Bord.

Dafür hat sich seit geraumer Zeit ein Kontakt mit einem möglichen neuen strategischen Partner aus dem Ausland intensiviert. „Es sind gute Gespräche, die bislang geführt wurden“, bestätigte Sportlandesrat und AKA-Aufsichtsratsvorsitzender Heinrich Dorner. Welcher Partner das konkret sei, darauf wollte er aktuell noch nicht eingehen.

Wie die BVZ aus Insiderkreisen erfuhr, handelt es sich um eine international hochinteressante Adresse: Benfica Lissabon, portugiesischer Viertelfinalist der aktuellen Champions League-Saison und mit über 230.000 eingeschriebenen Sympathisanten ein weltweit riesiger Mitgliederverein. So soll der Spitzenklub aus Südwesteuropa für Mittel- und (Süd-)Osteuropa den langfristigen Einstieg an einem adäquaten Standort anstreben. Zweimal wurde die Fußballakademie Burgenland zu diesem Zweck bereits von einer Delegation besucht. Kurzum: Das Interesse ist vorhanden und definitiv sehr konkret.

Aktueller Sieger der UEFA Youth League

Benfica, mit der U19 aktueller UEFA Youth League-Sieger (6:0 im Finale gegen Salzburg), ist nicht zufällig auf dieser Schiene aktiv. Längst hat sich der Verein mit seiner Philosophie als europäische Top-Ausbildungsadresse inklusive großer Transfererträge etabliert.

Nun geht es darum, ob es für den Einstieg am Ausbildungsstandort in Mattersburg zu einer Richtungsentscheidung kommt, oder ob es nur bei guten Gesprächen bleibt. Rein vom Wappentier her wäre die Sache übrigens schon jetzt klar. Sowohl im Burgenland, als auch bei Benfica dreht sich alles um den Adler. Wenn das kein gutes Omen ist.