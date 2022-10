Fußballakademie Burgenland: Eine erfolgreiche Auswärtsfahrt

Werbung

U15: VORARLBERG – BURGENLAND 4:1. Die Gastgeber hatten den besseren Start, doch Tormann Jonas Kollar konnte sich mehrmals gut in Szene setzen. Dann kamen die Burgenländer etwas besser ins Spiel und Dominik Balogh traf nach schöner Vorarbeit von Nico Schaller zur Führung. Vorarlberg hatte im Anschluss mehr vom Spiel, doch die klaren Torchancen blieben bis zur Pause auf beiden Seiten aus. „Die Führung zur Halbzeit war etwas schmeichelhaft für uns“, gab Trainer Christoph Morgenbesser zu.

Nach der Pause klappte bei den Burgenländern das Pressing im Angriff gut, doch aus den Ballgewinnen konnte kein Kapital geschlagen werden. Mehr noch: Im Konter gelang den Vorarlbergern der Ausgleich. Schaller hatte die abermalige Führung am Fuß, er scheiterte aber an den Reflexen des Torwarts. Das 2:1 resultierte aus einem direkten Eckball, der dritte Treffer der Heimischen gelang abermals aus einem Konter. Nun warfen die Morgenbesser-Burschen alles nach vorne, in der Nachspielzeit legten die Vorarlberger nochmals nach. „Wir haben körperlich alles investiert, aber in der Defensive vermeidbare Fehler begangen“, so das Resümee des Trainers. Anton Fellinger und Gabriel Kappel mussten die Fahrt ins „Ländle“ krankheitshalber auslassen, Denis Özmen fehlte wegen einer Rückenverletzung. Am Samstag erwartet man die Salzburger, da ist man auch psychisch voll gefordert. „Wir werden vorbereitet sein“, meint der Coach kämpferisch.

U16: VORARLEBRG – BURGENLAND 1:1. Burgenlands Mannschaft hatte einige Ausfälle – Krankheit sowie Verletzungen – zu kompensieren, was auch gut gelang. „Wir wussten, dass die Vorarlberger sehr vertikal spielen und mit vielen langen Bällen agieren“, erklärte Trainer Philipp Pürzl seinem Team vor der Partie. Vor allem war man bedacht, Top-Stürmer Mauro Hämmerle zu bewachen. Nach einer Zwei-gegen-Zwei-Aktion am Flügel gelang den Vorarlbergern eine Flanke – prompt stand es 1:0. Den Burgenländern gelang jedoch noch vor dem Pausenpfiff der Ausgleich – Noah Szeker war nach einem Freistoß erfolgreich. Im zweiten Spielabschnitt machten die Gäste vor allem im Ballbesitz eine ausgezeichnete Figur, der Siegestreffer war in einigen Aktionen zum Greifen nahe. Den Lucky-Punch hatte Arian Khiaban vor Augen, sein Kopfball klatschte in der Schlussminute aber nur an die Latte. Am Wochenende ist man spielfrei, der Schwerpunkt im Training liegt aktuell im defensiven Bereich sowie in der Genauigkeit beim Umschalten nach Ballgewinn.

U18: VORARLBERG – BURGENLAND 0:1. Nach der 0:1-Heimniederlage in der Vorwoche gegen Klagenfurt zeigten die Mannen von Trainer Christoph Witamwas eine tolle Reaktion. Vom Anpfiff weg spürte man, dass die rot-goldenen Jungs aus Vorarlberg etwas Zählbares mitnehmen möchten. Mit dem Ball handelte man durchaus mutig und kontrollierte – trotz miserabler Platzverhältnisse – das Spielgeschehen. Defensiv agierten Milic & Co. mit hohem Pressing, setzten den Gegner rasch und ständig unter Druck. Kurz vor der Pause folgte die Belohnung. Fabian Tröscher setzte sich auf der linken Seite energisch durch, seine Hereingabe legte Matus Vlna uneigennützig für Michael Preisinger ab, dem somit der Führungstreffer gelang. In der zweiten Halbzeit riskierten die Gastgeber mehr, versuchten ihr Glück vor allem mit langen Bällen. „Mein Team blieb in dieser Phase stabil und souverän“, freute sich der Trainer über Leistung seiner Truppe im Ländle. „Leider spielten wir so manchen letzten Pass zu unsauber, sonst hätten wir die Partie schon vorzeitig für uns entscheiden können.“

Am Wochenende ist man nun spielfrei. Weiterhin fallen einige Akteure verletzt aus: Lind Hajdari, Tobias Gager, Michael Stöger und Fabian Jungbauer stehen noch nicht zur Verfügung.