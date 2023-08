Fußballakademie Burgenland: Endlich wieder auf Punktejagd

Knappe vier Wochen hatte das AKA-Trainerteam Zeit, um ihre Youngsters für den Start der Meisterschaft vorzubereiten. Während die U16 und U18 auf ein ziemlich eingespieltes Kollektiv zurückgreifen können, muss sich die U15 erst „finden“.

Jede Menge Arbeit wartet dieser Tage deshalb noch auf das U15-Trainerteam. Denn die neuformierte Mannschaft bekam zuletzt zwei - eher unerfreuliche - Kostproben servert, was sie ab kommenden Freitag regelmäßig erwartet. In der Vorwoche unterlag man Horn mit 1:3, am Samstag setzte es bei Sturm Graz eine deftige 1:7-Klatsche. „Die hohe Niederlage ist sogar verdient“, stellte Coach Patrik Bani ernüchtert fest. „Den Jungs wurde vor Augen geführt, wie viel Arbeit noch auf jeden Einzelnen zukommt. Zweikämpfe gewinnen, sauberes Passspiel sowie aktives Agieren im Spiel gegen den Ball - da haben wir noch Aufholbedarf.“ Dass dies alles noch Zeit benötigt, ist auch für Trainer Ivo Smudla klar: „Die Burschen befinden sich noch in der Phase des Kennenlernens.“ Ein Punkt im „Ländle“ - das würde schon eine kleine Sensation bedeuten.

Zufrieden zeigte sich hingegen U16-Trainer Philipp Pürzl. Zwei Siege - vor allem der Erfolg bei Sturm Graz - lassen ihn optimistisch nach vorne blicken. „Wir sind gerade dabei, das Umschaltspiel in der Defensive sowie das Block-Verteidigen zu verbessern“, erläutert der Coach. „Diesbezüglich haben wir in den letzten Partien schon recht souverän agiert.“ Auch mit dem Beibehalten der Kompaktheit im Mittelfeld ortet er Fortschritte. Lediglich beim letzten Pass in die Offensive „könnte man zielstrebiger und cooler agieren“.

Mit Vorsicht genoss U18-Cheftrainer Christoph Morgenbesser den 3:1-Sieg in der Steiermark: „Die Grazer hatten eine intensive Woche hinter sich, setzten 20 Feldspieler ein.“ Dennoch fährt man mit einer breiten Brust in das westlichste Bundesland. Am Samstag kontrollierte man vor allem im ersten Durchgang das Spielgeschehen, da dürften die Kollegen von der Sturm-Akademie wohl auch den stärksten Block aufgeboten haben. Die zweite Halbzeit verlief etwas ausgeglichener, der Erfolg war aber die beste Medizin für das Selbstvertrauen.

Vorschau

Freitag, 10.30 Uhr: Vorarlberg U15 - Burgenland U15; Vorarlberg U16 - Burgenland U16 (Sportanlage Viktoria Bregenz); 12.45 Uhr: Vorarlberg U18 - Burgenland U18 (Sportanlage Viktoria Bregenz).

Statistik Testspiele

U15: Sturm Graz - Burgenland 7:1 (5:0).-Tor Burgenland: Walker (67.).- Burgenland: Straka; Walker, Zefferer (75. Pauer), Wiemer (70. Kieras), Braunstein; Adler, Ludwig, Khatchikian (60. Dursun); Kieras (60. Halwachs), Zimmermann, Khidach (50. Storczer).

U16: Horn - Burgenland 1:3 (1:2).-Tore: Catic; Frühwirth, Rajic, Duran.- Burgenland: Mayr; Schranz, Bruckner, Relota, Sarac; Frühwirth, Rajic, Artemenko, Walizadah; Precilla. Weiters: Kollar; Billmaier, Grabovac, Schaller, Duran, Balogh.

U16: Burgenland - Lassnitzhöhe U17 3:0 (2:0).-Tore: Schranz, Walizadah, Precilla.- Burgenland: Kollar; Schranz, Bruckner, Relota, Sarac; Walizadah, Rajic, Artemenko, Precilla; Duran.

U18: Sturm Graz - Burgenland 1:3 (0:2).- Tore: Kante; Kedl, Pöttschacher, Konrad.- Burgenland: Böhm; Grossmann, Keinz, Haindl; Federer, Gager, Veseli; Vlna, Kedl, Salihovic; Luhn. Weiters: Eselböck; Polster, Ebay, Jakupi, Macic, Resner, Konrad.