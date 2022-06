Fußballakademie Burgenland feierte zwei Siege bei der Austria

Werbung

Foto: BVZ

U15: AUSTRIA – BURGENLAND 1:3. Schon nach drei Minuten lag die Elf von Christoph Morgenbesser nach einem Ballverlust im Mittelfeld hinten. „Wir mussten unsere Taktik rasch ändern“, gab der Coach zu. In der Folge erarbeiteten sich die Burgenländer Halbchancen und Eckbälle, doch ohne Erfolg.

Die Austrianer konterten gefährlich, Tormann Fabian Lückl war immer wieder gefordert. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde Julian Konrad im Strafraum gelegt, Simon Vlna verwandelte den fälligen Elfer. Halbzeit zwei startete dann top – mit einem Schuss von Alexander Resner in die Kreuzecke.

Danach blieb es eine enge Kiste, erst kurz vor dem Abpfiff war dann alles klar – Vlna sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß für ganz klare Verhältnisse. „Die Jungs haben tolle Moral bewiesen“, freute sich Morgenbesser.

Arian Khiaban (l.) holte mit der U15 drei Punkte. Foto: Foto Plattini

U16: AUSTRIA – BURGENLAND 3:0. Trainer Ivo Smudla fehlten kranheits- und verletzungsbedingt gleich zwölf Kicker. Die Austrianer gingen bald in Führung, Moritz Fischer verpasste dann das 1:1. Stattdessen fing man sich nach einem katastrophalen Querpass das 2:0 ein. Ab diesem Zeitpunkt tat sich wenig, die Hausherren verwalteten den Vorsprung, die Burgenländer blieben zu harmlos.

Nach dem Seitenwechsel vergab Abdulkadir Ceri die Chance auf den Anschlusstreffer, knapp vor Schluss fiel die Entscheidung. „Ich muss den Spielern trotzdem ein Lob und Kompliment aussprechen“, so Smudla. „Jeder, der am Platz gestanden ist, hat sein Bestes gegeben.“

U18: AUSTRIA – BURGENLAND 1:3. In einer rassigen Partie hatten die Veilchen zu Beginn mehr Spielanteile und auch zwei gute Chancen. „Da hatten wir Glück“, gab Trainer Ronny Spuller zu, der seinen Boss Christoph Witamwas (mit dem Frauen-Nationalteam im Einsatz) ausgezeichnet vertrat. Die Burgenländer kamen auf, zwei gute Standardsituationen hätten auch zwei Tore bedeuten können.

In der Halbzeit stellte Spuller das System um, durch das hohe Angriffspressing waren seine Kicker nicht erfolgreich. „Wir hätten uns kaputt gelaufen“, so Spuller weiter, der ab Wiederanpfiff sein Team tiefer stehen ließ. Nach einer Stunde ging man in Führung – Gabriel Macic nutzte einen Fehler des Austria-Tormanns.

Die Gastgeber drückten dann aufs Tempo, nach einem Ballverlust im Mittelfeld stand es 1:1. Doch die Burgenländer blieben dran, nutzten ihre Chancen im Konter. Milan Martinov bereitete ideal vor und Niko Frasz war zur Stelle – 1:2. Den Sack zu machte dann Justin Strodl. Er verwandelte einen Penalty, nachdem Frasz im Strafraum gelegt worden war.