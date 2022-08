Fußballakademie Burgenland geht in heiße Phase der Vorbereitung

Werbung

Aufgrund der ungeraden Zahl an Teilnehmern hat in der Meisterschaft jeweils eine Mannschaft in einer Runde frei – die Burgenländer „erwischt“ es gleich zum Start der neuen Punktejagd. Das Positive daran: Somit haben die Coaches auch eine Woche länger Zeit, um ihre Teams optimal vorzubereiten.

Im Zuge der besagten Vorbereitung gastierten am vergangenen Samstag die Veilchen in Mattersburg – ein Wiedersehen mit Manuel Takacs. Der ehemalige Sportliche Leiter der Fußballakademie Burgenland ist mittlerweile Sportchef der Austria-Akademie in Wien-Favoriten. Er sah dabei drei Siege der violetten Youngsters, doch die Burgenländer waren bei diesen Duellen zumindest ein Gegner auf Augenhöhe.

U15: BURGENLAND – AUSTRIA WIEN 0:1. Die Gastgeber bestimmten in der ersten Halbzeit klar das Geschehen, konnten allerdings aus ihrer Überlegenheit kein Kapital schlagen. „Im ersten Durchgang zeigten wir lediglich bei Standardsituationen leichte Schwächen. In anderen Phasen agierten wir aber wirklich gut“, meinte Trainer Christoph Morgenbesser, der sah, wie Adin Sarac alleinstehend vor dem Austria-Goalie scheiterte und Dominik Balogh nur die Stange traf.

Nach dem Seitenwechsel hielten die Veilchen das Spiel offen, verteidigten aggressiver. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld und einem zu zaghaften Attackieren gelang den Gästen der Führungstreffer. Danach erhöhten die Burgenländer das Tempo, ließen allerdings etliche gute Chancen durch Balogh, Maximilian Reischer und Noah Precilla liegen. „Über weite Strecken haben wir tollen Fußball geboten. Chancen können wir kreieren, jetzt müssen wir sie nur noch zu nutzen wissen“, so der Coach abschließend. Personell sind alle Spieler fit.

U16: BURGENLAND – AUSTRIA WIEN 0:2. Ebenfalls zufrieden mit der Präsentationen seiner Kicker zeigte sich Trainer Philipp Pürzl: „Die erste Halbzeit war schon sehenswert – tolle Kombinationen und gutes Pressing, da hat viel geklappt.“ Seine Burschen fanden auch gute Möglichkeiten vor, so scheiterte Nico Wessely mit zwei guten Schüssen, einmal vergab Alexander Resner.

Der Führungstreffer der Wiener war schmeichelhaft, nach der Pause hätte Fabio Kedl den Ausgleich erzielen müssen. „Defensiv müssen wir um eine Spur kompakter werden“, fasste der Coach zusammen. Zufrieden zeigte er sich mit dem Verhalten bei Einwürfen und Standardsituationen. „Da haben wir trainiert, wie man länger in Ballbesitz bleibt.“ Vom Kader fehlen noch die beiden langzeitverletzten Spieler Luca Perassino und Tormann Matthias Böhm.

U18: BURGENLAND – AUSTRIA WIEN 0:1. Trotz der knappen Niederlage konnten auch die U18-Betreuer dem Spiel viel Positives abgewinnen. „Wir haben fünf oder sechs gute Einschussmöglichkeiten ausgelassen“, ärgerte sich Ronny Spuller, der seinen Chefcoach Christoph Witamwas vertrat.

Eben an diesem Manko will man in den kommenden Übungseinheiten hart arbeiten. Vom Stamm her kristallisieren sich bereits einige Positionen, die „gesetzt“ sind heraus. Den Test gegen den GAK am Freitag will man nutzen, um sich die eine oder andere Variante noch exakter anzusehen.