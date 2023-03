Fußballakademie Burgenland-Spielberichte: Geniale U18-Moral

Werbung

U15: LASK – BURGENLAND 0:2. Aggressiv im Zweikampf, hohes Pressing sowie eine enorme Laufbereitschaft – die Burgenländer kontrollierten vom Start weg das Spielgeschehen. Der Lohn für diese Einstellung folgte bald – Cristiano Rajic zog von der Strafraumgrenze gekonnt ab, die Kugel landete in der kurzen Ecke zum Führungstreffer. Danach verabsäumten es die Youngsters von Trainer Christoph Morgenbesser, den Vorsprung auszubauen. Sowohl Adin Sarac als auch Dmytro Artemenko vergaben gute Möglichkeiten. Die Linzer wurden zweimal durch Standards gefährlich, hier strahlte Tormann Jonas Kollar jeweils Ruhe und Konzentriertheit aus. Nach der Pause änderte sich nicht viel, Noah Precilla hätte die Vorentscheidung machen müssen. Der zweite Treffer fiel in der Schlussminute: Dominik Balogh setzte sich nach einem Ballgewinn im Eins-gegen-eins-Duell mit dem Torwart durch. „Ein sehr guter Auftritt, wir hatten in allen Bereichen die Partie besser im Griff“, freute sich Morgenbesser nach dem heiß ersehnten, zweiten Saisonsieg. Nico Schaller und Stefan Gold fehlten aufgrund von kleineren Blessuren.

U15: LASK – BURGENLAND 0:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (5.) Rajic, 0:2 (80.) Balogh.- Burgenland: Kollar; Luner, Szovati (41. Billmaier), Özmen; Fellinger (54. Precilla), Artemenko (59. Kappel), Grabovac; Rajic, Duran (59. Nukic), Schmid (41. Balogh).

Foto: BVZ

U16: LASK – BURGENLAND 3:0. Von einem „gebrauchten Tag“ sprach Trainer Philipp Pürzl nach dem Schlusspfiff: „Wir waren in der ersten Halbzeit immer nur Zweiter, auch im Ballbesitz fehlte uns der Mut im Pressing.“ Die Schwierigkeiten, sich am Kunstrasen zurechtzufinden waren augenscheinlich, ließ der Coach aber nicht als Ausrede gelten. „Der aggressiven Spielweise vom LASK kann man schon energischer entgegnen.“ In der Kabine muss Pürzl wohl sehr ernste Worte gesprochen haben, denn sein Team zeigte im zweiten Durchgang ein ganz anderes Gesicht. Mit Power-Fußball setzte man sich in der Hälfte der Oberösterreicher fest, doch der Anschlusstreffer wollte nicht gelingen. Stattdessen machten die LASK-Kicker den Sack mit dem dritten Tor endgültig zu. Simon Vlna, Valdet Jakupi und Tobias Gager konnte, aufgrund von kleinen Wehwehchen, nicht spielen. In den kommenden Trainingseinheiten wird man einerseits intensiv am Spiel mit dem Ball arbeiten und andererseits auch einen konditionellen Block setzen.

U16: LASK – BURGENLAND 3:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (20.) Nacak, 2:0 (33.) Hossaini, 3:0 (85.) Hermann.- Burgenland: Böhm; Erbay, Keinz, Szeker, Relota (70. Khiaban); Veseli (75. Frühwirth), Salihovic; Konrad (75. Perassino), Resner (60. Kedl), Preisinger; Luhn (46. Koudelka).

Foto: BVZ

U18: LASK – BURGENLAND 4:4. Ein Spiel für die Zuschauer, aber nichts für schwache Nerven. „Ein Match gegen den LASK ist immer sehr chaotisch. Das dauerhafte Pressing und schnelle Spiel in die Tiefe der Linzer sorgt für wenig Ordnung und Kontrolle im Spiel“, stellte Head-Coach Christoph Witamwas schon vor dem Anpfiff fest. Beide Teams geizten nicht mit Chancen, es ging Schlag auf Schlag. Nach einem Eckball lag der LASK vorne, die Antwort der Burgenländer folgte prompt: Mikolaj Sawickis Hereingabe drückte Matus Vlna über die Linie. In der nächsten Aktion tanzte Sawicki fünf Gegenspieler aus, sein Schuss wurde im letzten Moment geblockt. Aus einem Konter gelang den Linzern wieder die Führung. Tormann Felix Ehrenböck konnte einen Kopfball noch an die Latte drehen, gegen den Nachschuss war er machtlos. Ein LASK-Doppelschlag nach der Pause ließ die Witamwas-Burschen nicht in eine Schockstarre fallen, sondern wurde als Weckruf verstanden. Johannes Polster spielte für Marcel Stöger auf, der rasche Anschlusstreffer war da. Enrico Schneider „schnupfte“ seinen Bewacher und verkürzte auf 3:4. Vier Minuten vor dem Abpfiff schickte abermals Polster seinen Kollegen Stöger auf die Reise, der gekonnt den Ausgleich erzielte. „Eine unglaubliche Moral meiner Mannschaft“, so der Trainer. „Das Unentschieden fühlt sich wie ein Sieg an. Drei Punkte wären sogar möglich gewesen.“ Gabriel Macic und Johannes Polster erhielten übrigens Einladungen für den Lehrgang des U17-Nationalteams. Aufgrund der Länderspielpause am Wochenende fällt das kaum ins Gewicht.

U18: LASK – BURGENLAND 4:4 (2:1).- Torfolge: 1:0 (5.) Prosic, 1:1 (12.) Matus Vlna, 2:1 (22.) Haider, 3:1 (49.) Attah, 4:1 (51.) Lengauer, 4:2 (55.) Stöger, 4:3 (75.) Steiner, 4:4 (86.) Stöger.- Burgenland: Ehrenböck; Hahn (50. Tröscher), Muratcehajic, Polster, Sawicki (50. Ackerler); Reiner (75. Milic), Bekavac, Hajdari, Matus Vlna (50. Macic); Stöger, Steiner.