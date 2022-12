Fußballakademie Burgenland: Starke Auftritte, wenig Zählbares

Werbung

Das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Die U17-Youngsters lieferten beim Akademie-Konvent am vergangenen Wochenende in der niederösterreichischen Hauptstadt tolle Leistungen ab, „durften“ am Schlusstag jedoch nur das Spiel um Rang neun bestreiten.

Gut, aber …: Die Bilanz von Trainer Philipp Pürzl war durchwachsen, weil die U17 zwar stark spielte, aber die Ergebnisse nicht passten. Foto: Wolfgang Wallner

Drei Unentschieden in der Gruppenphase waren neben der 1:4-Niederlage gegen Vorarlberg am Ende der sportliche Knackpunkt. „Hätten wir statt der Remis jedes Mal voll angeschrieben – Chancen waren in allen drei Partien zur Genüge vorhanden, manchmal fehlten nur Zentimeter – so wären wir im Halbfinale gestanden“, meinte Trainer Philipp Pürzl im Zuge seines Turnier-Resümees. Letztlich reichte es aber eben nicht zu mehr, weil trotz guter Leistungen zu wenig Zählbares rauskam.

Obwohl die Burgenländer beispielsweise gegen den späteren Turniersieger Admira etwa ein bärenstarkes 1:1 holten. In Summe gesehen präsentierten sich die Rot-Goldenen auch als gut organisiertes Team mit attraktivem Angriffsfußball.

Zeit, um sich für die Hallen-Duelle mit allen anderen Akademien Österreichs (der GAK war auch dabei) vorzubereiten, blieb in der Vorwoche nur wenig. Im VIVA-Landessportzentrum Steinbrunn wurde am Parkett das Vier gegen Vier-Spiel ohne Banden so gut wie möglich einstudiert.

Gruppe A:

Burgenland – Austria Wien 0:0.

Burgenland – Admira Wacker 1:1. (Tor: Erbay)

Burgenland – Ried 3:1. (Macic, Jakupi, Vlna)

Burgenland – Vorarlberg 1:4. (Preisinger)

Burgenland – St. Pölten 0:0.

Burgenland – LASK 3:2. (Preisinger, Vlna,

Macic)

Endstand Gruppe A: 1. Austria Wien (12 Punkte), 2. Admira Wacker (11), 3. Vorarlberg (10), 4. St. Pölten I (9; +1), 5. Burgenland (9; +/- 0), 6. Ried (3), 7. LASK (3).

Endstand Gruppe B: 1. Sturm Graz (18.), 2. Rapid Wien (11), 3. Klagenfurt (10), 4. WAC (9), 5. Tirol (7), 6. Salzburg (5), 7. GAK (0).

Um Platz 13: LASK – GAK 0:1.

Um Platz 11: Salzburg – Ried 2:3.

Um Platz 9: Burgenland – Tirol 3:0. (Vlna, Luhn, Preisinger)

Um Platz 5: Klagenfurt – Vorarlberg 2:4.

Semifinalspiele:

Sturm Graz – Admira Wacker 1:2.

Austria Wien – Rapid Wien 3:4.

Um Platz 3: Austria Wien – Sturm Graz 0:4.

Finale: Rapid Wien – Admira Wacker 0:1.

Kader Burgenland: Florian Bachmann, Adrian Hänsel; Johannes Haindl, Gabriel Federer, Simon Vlna, Sanel Sahilovic, Moritz Luhn, Gabriel Macic, Michael Preisinger, Valdet Jakupi, Moritz Fischer, Idris Erbay.

Futsal-Konvent

Ergebnisse