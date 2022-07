Fußballakademie Burgenland: Und wieder neu gefordert

Werbung

Vorweg – Fußballakademie Burgenland-Sportchef Patrick Glavanics tüftelt zurzeit immer noch an den Trainerbesetzungen. „Es gibt noch Kleinigkeiten zu klären“, meint er.

Bekannter Chef. Christoph Morgenbesser ist wieder hauptverantwortlich für den neuen U15-Kader. Foto: Frühmann

Zu 100 Prozent fix ist jedoch schon das U15-Team. Christoph Morgenbesser ist hier wieder der Chefcoach und bekommt (anstelle des zur SV Ried gewechselten Manuel Weber) einen neuen Assistenten: Patrik Bani, seit Februar zweiter Co-Trainer (und davor ab Sommer 2021 Betreuer der U14-Landesauswahl) der U18-Mannschaft, sieht jetzt viele seiner ehemaligen Schützlinge wieder.

„Die Burgenländer kenne ich sehr gut“, erläutert Bani. „Ich sehe hier ein großes Potenzial, blicke optimistisch auf die Vorbereitung und die Meisterschaft.“

Der 24-jährige Mittelburgenländer hat auch als Spieler Akademie-Erfahrung gesammelt, von 2013 bis 2015 kickte er in der U18 von Austria Wien. Ende Juni hat er nun sein Studium als Diplom-Sportlehrer auf der Schmelz in Wien absolviert. Im September startet er dann in der HAK Mattersburg, wo er mit der Fußballklasse acht Sporteinheiten und zwei Taktikstunden pro Woche unterrichten wird. Dazu kommen weitere 15 Stunden als Erzieher.

Cheftrainer Morgenbesser freut sich ebenfalls schon auf den Trainingsstart, der für Donnerstag, 21. Juli, anberaumt ist. Bis Samstag stehen in Modulform noch vier Übungseinheiten für die AKA-Neuankömmlinge am Programm. Bereits Ende Juni hat Morgenbesser dreimal mit seiner neuen Mannschaft trainiert. Er hat einen positiven Eindruck erhalten: „Im Gegensatz zum 2007er-Jahrgang haben wir jetzt mehr Tempospieler im Kader. Somit können wir im Angriff mehrere Varianten einstudieren.“

Systemthemen vom 4-3-3 bis zum 3-4-3

Der Coach plant jedenfalls ein offensives 4-3-3-System. Lagen im Vorjahr die Stärken im Zentrum, so will man mit dem neuen Team das Spiel in die Tiefe forcieren. Auch die Dreierkette soll eingeführt werden, in Ballbesitz in der Formation 3-4-3 und im Abwehrverhalten mit einem raschen Umschalten auf eine Fünfer-Abwehrreihe mit drei Innenverteidigern.

Die aktuelle Kaderstärke sind vier Torhüter und 22 Feldspieler. Bei Letzteren kommen auch zwei Kicker des Jahrganges 2007 dazu. Franz-Yuri Kropfreiter und Gabriel Kappel erhielten das ärztliche Attest des sogenannten „retardierten Spielers“ (also körperlich noch nicht altersadäquat entwickelt, vom ÖFB vorgegeben und abgesegnet) und dürfen somit die U15 verstärken.

„Beide werden zunächst bei mir in der U15 mittrainieren“, so Morgenbesser. „Da profitieren sowohl die Youngsters als auch die Mannschaft davon.“ Der langfristige Plan ist natürlich, beide wieder in ihren ursprünglichen Jahrgang einzugliedern.

In der abgelaufenen Saison erreichten die Burgenländer den ausgezeichneten vierten Gesamtrang. Von Morgenbesser gibt es in dieser Hinsicht aber im Vorhinein keine Rang-Vorgabe. „Erst nach der Vorbereitung werden wir einschätzen können, wie wir drauf sind und wo wir stehen.“