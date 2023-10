Fußballakademie Burgenland: Zwei Siege in Tirol

U15: Tirol - Burgenland 1:3. „Wir arbeiten als Team zusammen, spielen dynamisch und überlegt“, hatte Trainer Patrik Bani nach dem zweiten Sieg in Serie viel Lob parat. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gingen die Burgenländer nach einer - noch am Tag davor - einstudierten Eckballvariante in Führung. Flanke an die erste Stange, Ben Kieras ließ den Ball durch und Marc Zimmermann schoss ein. Im zweiten Spielabschnitt stand man weiterhin kompakt, ließ in der Defensive nichts zu. Nach einem Pass in die Tiefe wurde Zimmermann zwar gefoult, aber Noah Storczer war Nutznießer der Vorteilsregel - 0:2. Der dritte Treffer hatte seinen Ursprung in einer gelungenen Flügelaktion. David Khatchikian auf Leo Flamm, der Ball zappelte wieder im Netz. Das 1:3 war nur noch Ergebniskosmetik.





U16: Tirol - Burgenland 4:1. Die Gäste hatten sich eine defensive Taktikvariante einfallen lassen, mit raschen Kontern wollte man gefährlich werden. Dieses Vorhaben klappte anfangs perfekt - Zoaib Walizadah gelang die Führung. Nach dem Tiroler Ausgleich spielten die Burgenländer frech weiter - Walizadah und Alexander Resner vergaben jedoch zwei Top-Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit folgte dann ein Doppelschlag binnen zweier Minuten, plötzlich lag man 1:3 hinten. „Ab diesem Zeitpunkt haben wir natürlich aufgemacht und weiter vorne attackiert. So richtige Chancen, um heranzukommen, hatten wir aber nicht“, erklärte Trainer Arnold Ernst. „Zudem hat uns Tormann Jonas Kollar zweimal gerettet.“ In der Nachspielzeit klingelte es noch einmal – 4:1.





U18: Tirol - Burgenland 1:2. Nach dem befreienden Sieg in der Vorwoche wollte man die positive Stimmung mitnehmen. Doch im ersten Spielabschnitt taten sich die AKA-Kicker schwer, nach Ballgewinn wurde nichts Sauberes kreiert. Tormann Florian Bachmann bewahrte sein Team zunächst mit einem tollen Fußreflex vor einem Treffer, gegen den späteren Distanzschuss war er aber machtlos. Nach der Pause präsentierten sich die Burgenländer wie ausgewechselt. Moritz Luhn drehte per Doppelpack die Partie. Zunächst gelang ihm nach einem Stanglpass von Jonas Keinz der Ausgleich, dann behielt er im Eins-gegen-Eins mit dem Tormann die Nerven. Fast wäre Luhn der dritte Treffer gelungen, sein Schuss fiel aber zu schwach aus und wurde noch von der Linie gekratzt. Nach der Ampelkarte gegen Sanel Salihovic war man um einen Spieler weniger. Trainer Christoph Morgenbesser: „In dieser Phase haben wir konzentriert und mit einer intensiven Laufleistung den Sieg nach Hause gebracht.“

Die Statistiken und die Tabellen

U15: Tirol – Burgenland 1:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (15.) Zimmermann, 0:2 (51.) Storczer, 0:3 (78.) Flamm, 1:3 (80.+2) Habisohn.

Burgenland: Heckermann (77. Straka); Treiber, Zefferer, Lechner, Braunstein; Hosgören, Adler, Khidach (62. Walker); Kieras (62. Dursun), Zimmermann (74. Flamm), Storczer (74. Khatchikian).

Foto: BVZ



U16: Tirol – Burgenland 4:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (8.) Walizadah, 1:1 (24.) Kerschbaumer, 2:1 (52.) Veskovic, 3:1 (54.) Kolp, 4:1 (90.+3) Mayer.

Burgenland: Kollar; Luner, Bruckner, Szeker, Billmaier (73. Duran); Pauliny (73. Nukic), Grabovac, Artemenko; Resner (73. Szovati), Walizadah (60. Rajic), Balogh (60. Precilla).

Foto: BVZ



U18: Tirol – Burgenland 1:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 (22.) Wieser, 1:1 (51.) Luhn, 1:2 (59.) Luhn.

Gelb-Rote Karte: Salihovic (75., Unsportlichkeit).

Burgenland: Bachmann; Erbay, Gager (46. Macic), Großmann, Veseli; Federer, Kedl (46. Vlna), Perassino (62. Konrad), Salihovic; Keinz, Federer.